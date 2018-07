Após ano ruim, Leandro Cunha sobe de peso por vaga na seleção

Duas vezes medalhista da prata em Mundiais, Leandro Cunha já não é mais o mesmo. O ano de 2013 foi péssimo para o atleta que lutava na categoria até 66kg, na qual foi aos Jogos de Londres e acabou eliminado na primeira rodada. Aos 33 anos, para tentar se manter na seleção brasileira, ele decidiu subir de peso.

Nesta sexta-feira, a CBJ anunciou que o judoca irá participar da seletiva brasileira 2014 na categoria até 73kg, a mesma que tem como titular, hoje, Bruno Mendonça.

A escolha é acertada. Charles Chibana teve um ótimo ano na 66kg e vai encerrar a sua primeira temporada na seleção como um dos cinco melhores do mundo, medalhista de prata no Grand Slam de Tóquio e grande sensação masculina no Mundial do Rio. Nada indica que ele possa ficar fora dos Jogos de 2016. Numa eventualidade, tem Luiz Revite na cola.

Leandro sabia disso e, até por conta da idade (quanto mais o tempo passa, mais difícil manter o peso), decidiu subir de categoria. A até 73kg é a mais fraca da seleção hoje. Bruno Mendonça caiu na primeira rodada do Mundial, mas acabou se mantendo entre os 22 melhores do ranking e, por isso, segue na seleção sem precisar passar pela seletiva.

Mas, para ganhar essa seletiva, Leandro Cunha vai ter que melhorar muito o desempenho que teve em 2013. Aliás, que vem tido desde os Jogos de Londres. Contando a Olimpíada, participou de oito torneios e perdeu na estreia em sete. Só venceu quando pegou um costa-riquenho.

Outra novidade na lista de convidados pela CBJ para a seletiva é Daniel Hernanes, que está com 34 anos e vai brigar por uma vaga no peso pesado. No masculino, também foram chamados Eric Takabatake (60kg), Marcelo Contini (73kg), Mauro Moura (81kg) e Hugo Pessanha (100kg).

Entre as mulheres a lista é maior porque só têm vaga assegurada as 14 melhores do ranking (no masculino são os 22). Assim, menos gente se garantiu pelo ranking. Disputarão a seletiva: Gabriela Chibana (48kg), Nathália Brigida (48kg), Eleudis Valentim (52kg), Raquel Silva (52kg), Juliene Aryecha (57kg), Flávia Gomes (57kg), Katherine Campos (63kg), Mariana Silva (63kg), Nádia Merli (70kg), Bárbara Timo (70kg), Rochele Nunes (+78kg) e Claudirene Cezar (+78kg).

Os outros participantes da seletiva vêm da seletiva nacional de base, do Campeonato Brasileiro e de outros torneios.