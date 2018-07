Após convocação olímpica, Bozó deixa colega ganhar o Brasileiro de Ciclismo

Kleber Ramos, o Bozó, e Flávio Santos, o Baiano, imprimiram uma fuga bem sucedida faltando três voltas para a prova de resistência do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e precisavam decidir entre eles quem seria o novo campeão nacional. Convocado para a Olimpíada, Bozó não fez questão nenhuma de ganhar neste domingo. Deixou o orgulho de lado, afrouxou a pedalada, e chegou ao lado do companheiro/amigo, alguns centímetros para trás, ambos num ritmo de quem passeia pela orla.

No ciclismo de estrada, o jogo de equipe, mais do que natural, é regra. Só quando todos trabalham por um objetivo comum é que torna-se possível um resultado como o deste domingo em Joinville (SC). A Funvic/São José dos Campos, que este ano disputa uma espécie de segunda divisão do World Tour (feito inédito no esporte brasileiro), fez os quatro primeiros colocados.

Bozó e Baiano fugiram primeiro e pedalaram cerca de 40km sozinhos. Roberto Pinheiro e Alex Diniz também se descolaram do pelotão, já na última volta, e brigaram pedal a pedal pelo terceiro lugar, em que se pese que também são companheiros na Funvic. Roberto levou o bronze. Depois, do sétimo ao 45.º e penúltimo colocado, todos chegaram praticamente juntos.

Reflexo de uma prova plana, como não deveria ser. A Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) havia definido e divulgado que o percurso seria linear, com uma subida monstruosa, com 1.196 metros de desnível e um total de 3.307 metros de elevação acumulada. Um percurso que, na prática, acabaria privilegiando Bozó, convocado exatamente por ser um exímio escalador – a prova olímpica será repleta de subidas ingrimes.

Só que a polícia rodoviária não garantiu o policiamento e só na quinta-feira é que a CBC anunciou que faria a prova de resistência no plano, onde dificilmente alguém consegue se sobressair. A entidade montou um percurso circular de 15km perto de um condomínio industrial, também sem garantir a segurança dos ciclistas. A ponto de, horas antes da largada, a Funvic soltar um comunicado duro.

“O circuito é todo irregular, com muitos buracos e tachões, curvas acentuadas e, hoje (sábado), o trânsito estava liberado parcialmente, deixando tudo muito perigoso. Fazer uma prova num percurso como este é muito arriscado, estamos falando da segurança dos nossos ciclistas. Sabemos das alegações e porque foi necessário mudar, mas nós preparamos nossos atletas para uma prova de estrada, treinamos muito nas montanhas, agora tudo é mudado um dia antes da competição, para um circuito perigoso e com um piso de péssima qualidade. Isso tira todo o brilho da competição e ainda prejudica todo um trabalho”, reclamou Benedito Tadeu Júnior, o Kid, dono/diretor da Funvic.

No feminino, com o percurso plano, Clemilda Fernandes confirmou o favoritismo para vencer. Convocada para a Olimpíada, ela deixou para trás Ana Paula Polegath (Memorial de Santos) e Taise Maiara Benato (sem clube). A veterana ganhou também no contrarrelógio, prova para a qual o Brasil não se classificou na Olimpíada. Flavia Oliveira, a outra convocada para o Rio-2016, é radicada nos EUA e não veio para o Brasileiro.

No contrarrelógio masculino, o título ficou com Rodrigo do Nascimento, de Ribeirão Preto. Murilo Fisher, que vai para a quinta Olimpíada na prova de resistência, também não veio ao Brasil. Ele é radicado na Europa e defende uma equipe de lá. Raramente compete no País.