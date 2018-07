Após Copa, Brasil inicia maratona de Mundiais em teste para 2016

Se pudéssemos escolher, a Copa do Mundo nunca acabaria. Mas não é porque a principal competição do futebol acabou que o torcedor vai ficar sem ter chance de comemorar um título mundial. Afinal, começa nesta terça-feira uma maratona de Mundiais de modalidades olímpicas, num total de 23 de hoje até o fim do ano. Tem para todos os gostos, de basquete e vôlei até modalidades onde o Brasil não passa de figurante, caso do badminton, por exemplo.

O primeiro desses Mundiais acontece em Kazan, na Rússia. É o Mundial de Esgrima 2014, que começa nesta terça-feira, com a pole (eliminatória) individual masculina e feminina do sabre. A competição é anual e o Brasil nunca ganhou medalha. Falar em subir ao pódio, hoje, é utopia, ainda que a delegação brasileira conte com Renzo Agresta, 17.º colocado no ranking mundial do sabre. Tanto em 2010 quanto em 2012 ele ficou na 25.ª colocação e a meta, desta vez, é chegar pelo menos entre os 16, nas oitavas de final. Um resultado abaixo disso nem de longe será uma decepção, porém.

O Mundial de Esgrima será, entretanto, o primeiro de uma série de testes do esporte olímpico brasileiro visando 2016. Para cada modalidade, uma meta diferente. A esgrima, por exemplo, tem oito vagas garantidas na Olimpíada e se quiser levar mais atletas precisa obter as credenciais pelos critérios válidos para os outros países. De forma geral, é importante, para a esgrima, conseguir melhoras em relação a resultados passados. O sabre e a espada feminina podem ficar entre os 16 melhores por equipes, assim como o sabre masculino.

Sobre a competição, é importante destacar também o exemplo que vem de Kazan. A cidade foi a sede da Universíade de 2013 e agora aproveita as estruturas criadas. Neste ano, além do Mundial de Esgrima, já recebeu o Mundial Júnior de Levantamento de Peso. No ano que vem, vai organizar o Mundial de Desportos Aquáticos. Depois, em 2018, será uma das sedes da Copa. Não custa lembrar que a Universíade de 2019 será em Brasília.

Ao longo da semana, o Olimpílulas vai trazer notícias do Mundial de Esgrima, com entrevistas exclusivas, e fará o mesmo em outras modalidades. Na semana que vem, por exemplo, já começa também o Mundial de BMX. É só o início de um ano que promete ser cheio de boas alegrias para o esporte olímpico brasileiro.