Após fechar ginástica, Flamengo coloca cinco na seleção feminina adulta

Foi definida no fim de semana, em Três Rios (RJ), a seleção feminina de ginástica artística que começa o ano. De acordo com o confiável Gym Blog Brazil, as atletas só foram convocadas em cima da hora e muitas delas não estavam treinando séries, o que complicou o melhor desempenho na avaliação.

Chama atenção o fato de o Flamengo ter colocado cinco das nove atletas selecionadas, mesmo tendo fechado seu departamento profissional de ginástica. Danielle Hypolito, que está sem clube, seria o sexto nome. Segundo o Gym Blog, o melhor desempenho foi de Rebeca Andrade, do Fla, grande esperança do Brasil para 2016.

Se o Flamengo só mantém a ginástica até o juvenil e colocou cinco na seleção, isso quer dizer que todas são jovens. Mas nenhuma é tão nova quanto Flávia Saraiva, da ONG Qualivida. A menina de 13 anos foi descoberta por Georgette Vidor neste projeto social e há cerca de um ano e meio treina no núcleo de Três Rios, que a treinadora aponta como sendo o futuro da ginástica artística carioca.

Também foram escolhidas Juliana Santos e Adrian Gomes, do Grêmio Náutico União, Letícia Costa, Isabelle Retamiro, Maria Cecília e Milena Theodoro, do Flamengo.

Ainda segundo o Gym Blog, Jade Barbosa não se apresentou porque não está 100% e as atletas do CEGIN (Paraná), projeto de Oleg Ostapenko, não foram a Três Rios por problemas de contusão. Com isso, a meta de escolher 12 ginastas para a seleção não foi cumprida. Uma nova seletiva deve ser agendada.