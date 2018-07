Após longa ausência, Brasil supreende na Copa do Mundo de Ciclismo de Pista

Das modalidades olímpicas menos desenvolvidas no País é o ciclismo de pista, fruto de um série de motivos que não cabe aqui enumerar. O fato é que a UCI tem ajudado levando brasileiros para treinar e se aperfeiçoar na Suíça, na sede da entidade. Os primeiros resultados têm aparecido e são visíveis. Uma conquista foi o direito de participar de provas em uma etapa de Copa do Mundo, em Guadalajara (México), uma das três previstas para a temporada (Londres e Cali são as outras).

O principal resultado foi na prova de velocidade por equipes, com Flávio Cipriano, Dieferson Borges e Kacio Freitas fazendo o 13.º melhor tempo. Em nível regional, o Brasil só ficou atrás de Venezuela e Colômbia (potências continentais), superando Canadá, México, EUA e Argentina. No Keirin, Flávio chegou à semifinal, mas não avançou à final (restrita a seis ciclistas). Ele brigava pelo sétimo lugar quando ultrapassou a moto que puxa o grupo e foi desclassificado. Pelo regulamento, ficou sem classificação (seria o 12.º) e sem a pontuação correspondente.

Na prova de velocidade, esperava-se mais de Flávio, apenas o 36.º entre 41 competidores. Gideoni Monteiro, que trocou as provas de estrada pelas de pista e está treinando na Suíça, ficou no 13.º lugar no Omnium, que é uma espécie de heptatlo (de seis provas) do ciclismo. O resultado é bom porque serão 18 atletas nesta prova na Olimpíada – contra nove nas demais.

JUDÔ – Como de praxe, o Pinheiros venceu o Grand Prix Interclubes, principal competição nacional, uma espécie de campeonato brasileiro. A equipe paulistana revezou seu ótimo elenco e ganhou do Reação (prata), Minas (bronze) e Sogipa (quarto). Entre os destaques, Eduardo Santos, do Pinheiros, que varreu a categoria até 81kg. No feminino, as quatro equipes devem brigar pelo título novamente.

SALTOS ORNAMENTAIS – O Brasil levou um time C ao Campeonato Sul-Americano e teve resultado ruim, com apenas três medalhas de bronze. Subiram ao pódio Tammy Galera/Ingrid Oliveira no trampolim sincronizado (222,30), Tammy no trampolim (256,10) e Luiz Felipe Outerelo/Ian Matos na plataforma sincronizada (296,10). Como comparação, os índices para o Grand Prix, na seletiva de fevereiro, eram 270, 270 e 365.

GOLFE – Pela primeira vez, o Aberto do Brasil de Golfe, válido pelo PGA Tour Latinoamérica (terceira divisão da PGA) teve um brasileiro campeão: o paulista Rafael Becker, de 23 anos. É o primeiro título do País no circuito, mas vale muito pouco para efeitos de ranking mundial: seis pontos (e US$ 27 mil em prêmios). Rafa entrou no ranking com o 754.º lugar, quarto melhor brasileiro. Adilson da Silva, que joga na África do Sul, é o 297.º, com 31,53 pontos.

ESGRIMA – Número 13 do ranking mundial no florete masculino, o Brasil repetiu a colocação na Copa do Mundo de Tóquio. No individual, só Ghislain Perrier somou pontos para o ranking (dois), perdendo na primeira rodada de mata-mata. Guilherme Toldo, Heitor Shimbo e Fernando Scavasin não passaram da poule. O franco-brasileiro é número 27 do mundo. Karina Lakerbai, Marta Baeza (sabre, Ilhas Margarida), Ana Beatriz Bulcão, Mariana Daffner (florete, França), Athos Schwantes, Fabiano Lunardi (espada, Copenhague), Rayssa Costa, Amanda Simeão, Cleia Guilhon e Clarisse Menezes (espada, Copenhague) competiram nos últimos dias, sem somar pontos.

TÊNIS DE MESA – Thiago Monteiro foi o único representante do Brasil no Aberto da Rússia, etapa do Circuito Mundial. Atual número quatro do País, ele avançou do quali,venceu o japonês Yuya Oshima, top100 do mundo, mas perdeu por 4 a 0 para o português Tiago Apolonia (13.º do ranking) no round 32 – duas fases antes das oitavas de final.

LUTA OLÍMPICA – A nata da seleção brasileira participou, nos EUA, do importante Open Internacional Bill Farrell. Vice-campeã mundial, Aline Silva venceu duas lutas, mas perdeu na semifinal. Na repescagem, ganhou uma luta, mas foi vencida na disputa pelo bronze. Joice Silva (58kg) também foi eliminada na semifinal (venceu uma luta, perdeu duas), Lais Nunes e Dailene Gomes (63kg) perderam na segunda rodada, enquanto Camila Tristão (53kg) e Rafaela Wilka (69kg) ficaram na primeira rodada. Rafael Jesus (74kg) e Adrian Jaoude (86kg), ambos no estilo livre, e Diego Romanelli, Ângelo Moreira (71kg) e David Albino (98kg), da greco-romana, perderam todos na estreia.