As Olimpílulas agora estão no Estadão!

Foram nove meses de gestão. Era comecinho de março quando esse blog foi concebido com amor e tesão. Chegou dezembro e, com ele, o momento de dar à luz ao Olimpílulas, o mais novo integrante da plataforma de blogs do Estadão. Até agora navegando independente, o Olimpílulas nesta terça-feira se soma à cobertura dos veículos do Grupo Estado.

O projeto surgiu, lógico, da paixão do jornalista (e hoje também blogueiro) pelo esporte olímpico, mas também pela observação de que há uma grande carência no noticiário esportivo a respeito do olimpismo.

Ninguém duvida que a cobertura de toda a grande imprensa nos Jogos do Rio seja maciça, como foi no Pan de 2007, como foi em Londres, mas uma Olimpíada é só uma competição (a mais importante,claro) na carreira de um atleta olímpico.

Quando chegarmos em 2016, estaremos todos (leitores e jornalistas) famintos por histórias, por atletas, por personagens. Mas é necessário entender como que cada um deles chegou até lá.

Os Jogos Olímpicos nem começam na cerimônia de abertura nem terminam na de encerramento. O legado a ser deixado não é apenas estrutural, é principalmente cultural.

E os veículos de imprensa têm papel fundamental nesse processo, nessa bola de neve. Só divulgando o esporte olímpico é que atrairemos mais fãs. É só com divulgação e mais torcedores que as empresas acreditarão no olimpismo e investirão cifras cada vez maiores. E é só com esse investimento e com esses fãs que o esporte vai se manter após a Olimpíada.

Assim como uma Copa do Mundo não acontece só naqueles 30 dias mágicos (existe uma extensa Eliminatória nos anos anteriores), o mesmo vale na Olimpíada. O atleta olímpico não é feito do dia para a noite. Nem chega a uma Olimpíada por sorteio. Disputa Copas do Mundo, Mundiais, evolui/estagna/retrocede. É assim o esporte.

No Olimpílulas você vai encontrar essas histórias, esses personagens, esses resultados. O blog só não cobre quatro modalidades de verão: futebol, vôlei, basquete e tênis. Não falta noticiário para elas. De resto, estará tudo aqui. Aliás, não só aqui. Também no Facebook e no Twitter. Curta, siga.

E seja bem vindo.