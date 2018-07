Athina supera Doda, que fica só em 42º em Cannes

A etapa de Cannes do Global Champions Tour (GCT) não foi nada boa para Álvaro Miranda Neto, o Doda. O brasileiro terminou apenas no 42º lugar na etapa francesa do principal circuito mundial de saltos, sexta.

O conjunto formado pelo brasileiro e por AD Rahmannshof’s Bogeno, mesmo cavalo com o qual Doda foi terceiro em Madrid e sexto em Wiesbaden, cometeu três faltas na apresentação em Cannes, perdendo 12 pontos no total.

Por causa do desempenho ruim, Doda não somou pontos no ranking. Sua esposa Athina Onassis (Grécia) foi melhor que ele, em 14º com Camille Z. Luciana Diniz, brasileira que compete pela bandeira de Portugal, foi a 22º.

Agora Doda é o quarto do ranking do GCT (que premia quem compete em mais etapas). Luciana está em terceiro.