Ativista transgênera italiana é a primeira vítima da lei antigay em Sochi

Doze dias. Foi esse o tempo que demorou até que a polêmica lei antigay russa fosse colocada em prática em Sochi, durante os Jogos Olímpicos de Inverno. Nesta segunda-feira, de acordo com as agências internacionais, foi detida a primeira pessoa por suposta apologia gay.

Trata-se da ativista transgênera italiana Vladimir Luxuria, uma ex-deputada comunista que se tornou defensora dos direitos dos dos transgêneros e personalidade da televisão italiana. Ela foi parada por quatro homens não identificados quando se dirigia a um jogo de hóquei sobre o gelo, dentro do Parque Olímpico, na costa de Sochi. (Nota do blogueiro: Luxuria prefere ser tratada por pronomes femininos, o que é respeitado aqui)

Nascido Wladimiro Guadagno, Luxuria é uma figura conhecida na Itália. Organizou a primeira “Parada Gay” da Itália, em 1994, comandou a noite gay de Roma por muito tempo e foi dançarina de cabaret. Protagonizou musicais de sucesso e elegeu-se deputada em 2006, pelo Partido da Refundação Comunista. Foi a primeira parlamentar transgênera da Europa, a segunda do mundo.

Deixou o parlamento italiano em 2008, porque seu partido não atingiu o mínimo de votos necessários para manter as cadeiras que tinha. Luxuria, depois, participou e venceu o “Survivor” italiano. Ganhou 200 mil euros e doou para o Unicef. Em 2012, foi a apresentadora do programa, chamado na Itália de “Ilha dos Famosos”.

Quando chegou a Sochi, postou no Twitter. “Estou em Sochi, com as cores do arco-íris, na cara do Putin”, em referência ao presidente russo, Vladimir como ela. A detenção veio enquanto ela caminhava pelo Parque Olímpico com uma bandeira com as cores do arco-íris e os dizeres: “Gay is OK” e “It’s OK to be gay”, em inglês e russo. Logicamente, provocava a lei que veta pune quem faça propaganda homossexual.

Quando foi levada para fora da área da Shayba Arena, avisava que “eu tenho ingressos”. Por conta da fama, ela era acompanhada por diversos repórteres. O jornal italiano Gazzetta Dello Sport inclusive filmou a ativista sendo acompanhada até uma área restrita e colocada dentro de um carro aparentemente adesivado pela organização. A mesma, por meio de porta-voz, garantiu que ninguém foi preso ou detido pela polícia.

Pelo Twitter, amigos de Luxuria afirmaram, durante a noite de Sochi, que já falaram com ela e que a ativista foi liberada pela polícia. Um líder da comunidade gay italiana escreveu que recebeu um SMS do ativista: “Fui liberada e amanhã estarei de novo em Sochi”. Presidente do “Gay Project” italiano, Imma Battaglia disse que recebeu a notícia da liberação de Luxuria pelo ministro do Exterior da Itália, Emma Bonino.

