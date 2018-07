Ativistas cobravam que boi não fosse “cutucado” e não se “estressasse” em São Roque

Ok, eu sei que o Estadão me deu este espaço para falar de esportes olímpicos, mas antes ainda de ser jornalista metido a blogueiro, sou são-roquense. Quem ama uma cidade como eu (as coordenadas estão tatuadas no braço) fica mal ao vê-la no noticiário por notícias negativas. Depois dos beagles, agora o assunto é o cancelamento da utilização dos carros de boi na tradicional Entrada dos Carros de Lenha, abertura do principal evento turístico/religioso da cidade, por conta de ameaça de ativistas.

Há 13 décadas, um padre resolver comprar uma imagem nova do santo e pediu doações de materiais que poderiam ser vendidos. Foi doada muita lenha e, para festejar, foi feito um corso até a Matriz antes da quermesse que chamamos de “Festa de Agosto” (o dia de São Roque é 16 de agosto). Na época pré-automóveis, foram utilizados carros de boi.

O evento segue no calendário, com doações que incluem lenha, areia, pedra, lona, arame. Cada um dá o que pode. Os doadores são chamados de “lenhateiros” na cidade e o dinheiro é revertido para a Igreja. Numa homenagem a tanta gente que ajudou ao longo desses 134 anos, o desfile sempre começa com os carros de boi. Depois vêm picapes, caminhonetes, jipes, caminhões. A graça, lógico, é ver os carros de boi, ouvir o barulho estridente da engrenagem. Picape com areia não atrai turista. São Roque é uma Estância Turística.

Agora o evento foi cancelado porque os festeiros (dois casais escolhidos pela Igreja Católica para, a cada ano, organizar os festejos da quermesse) passaram a receber ameaças pela internet. Paralelamente, surgiu um evento no Facebook, criado pelo perfil “Avante Ativismo”, que diz: “Não queremos a entrada… Manifestação contra a Entrada do Carro de Lenha em São Roque”.

No evento, só uma explicação do motivo da manifestação: “Transportar esses animais de longe para desfilar pelo centro de São Roque, sem contar com o estresse da viagem, o estresse de ser cutucado o trajeto todo. Não, chega!”.

É isso: um dos crimes cometido é transportar animais por centenas de quilômetros (eles vêm do sul de Minas, de caminhão). O outro é cutucar (com uma vara de marmelo que tem um um sino na ponta) o animal durante os 2 quilômetros do percurso, para que eles não saiam da rota.

Parabéns, ativistas. Vocês caíram como patos.