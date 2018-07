Atleta Ronald Julião fica a pouco mais de 2m do índice

A Federação Paulista de Atletismo promoveu no fim de semana um dos seus tradicionais torneios no Ibirapuera. No domingo choveu durante a competição, o que atrapalhou a obtenção de bons resultados.

O mais significativo foi de Ronald Julião, que venceu o lançamento de disco com 61,73m. O atleta do BM&F Bovespa é o único brasileiro que passa dos 60 metros. Ele precisaria de 64,00m para se classificar para o Mundial de Moscou.

“Apesar da marca ter sido boa, esperávamos um resultado ainda melhor para o Ronald. Agora o atleta vai iniciar um trabalho de força e, em abril, embarca para Chula Vista, nos Estados Unidos, para um camping. Com isso esperamos que o atleta chegue ao índice nesse período fora ou logo depois de retornar para o Brasil, em maio”, comentou o treinador João Paulo Alves Cunha, da BM&F Bovespa, via assessoria.

Marilson Gomes dos Santos, como esperado, também foi bem. Ele puxou o ritmo nos 5.000m, prova que há dois anos ele não corria. O maratonista fez 13min47, marca que só um brasileiro superou em 2012.

O atleta Jonathan Henrique Silva foi outro dos poucos olímpicos a competir no Ibirapuera. Ele saltou 16,78, marca boa para o início de temporada. O garoto Kauam Kamal Aleixo Bento, de 20 anos, cravou 16,34m no melhor salto. É mais de meio metro melhor que seu antigo recorde pessoal.