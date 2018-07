Atleta sem um braço defende Brasil em Mundial de Tênis de Mesa

O esporte brasileiro vive um momento especial nesta semana. Bruna Alexandre, atleta que não tem o braço direito desde o primeiro ano de vida e participou da última Paralimpíada, defende o Brasil no Mundial Juvenil de Tênis de Mesa, que está sendo disputado no Marrocos. Ela é a primeira atleta paralímpica brasileira a disputar um Mundial contra atletas sem deficiência.

O exemplo mais conhecido de atletas paralímpicos competindo contra atletas sem deficiência é o sul-africano Oscar Pistorius. Neste ano, Myles Porter, dos Estados Unidos, disputou o Mundial de Judô, no Rio, mesmo sendo clinicamente cego. Também foi o primeiro paralímpico a competir neste tipo de competição.

No tênis de mesa a precursora é Natalia Partyka, hoje número 93 do ranking mundial. A polonesa de 24 não tem o antebraço direito e começou a fazer história em 2000, quando foi a mais jovem atleta a participar de uma Paralimpíada, aos 11 anos. Em Atenas ela já era campeã paralímpica no tênis de mesa feminino (classe 10, a de menor deficiência), feito que repetiu em Pequim e Londres. Na China, ela foi uma das únicas duas atletas a disputar tanto a Paralimpíada quanto a Olimpíada, assim como foi em Londres.

Partyka é exemplo para a brasileira de 18 anos, que teve o braço direito amputado devido a uma trombose, provocada por uma vacina mal aplicada, quando ela tinha apenas três meses de idade. As duas se enfrentaram na Paralimpíada de Londres, quando o Brasil caiu na disputa por equipes diante da Polônia e Bruninha (ela tem tatuado o apelido no antebraço esquerdo) foi atropelada por Partyka: 11/3, 11/3 e 11/0.

Desde então, Bruna tem evoluído. No ano passado, foi vice-campeã brasileira juvenil, derrotada na final por Caroline Kumahara, principal nome do tênis de mesa feminino do Brasil e sua colega de treinos em São Caetano do Sul. No Brasileiro adulto deste ano, a eliminação veio pela mesma rival, mas nas semifinais.

Nada mais normal que Bruninha fosse convocada para a seleção que foi a Rabat, junto com a própria Caroline, com Bruna Takahashi e Carina Hayama. Por equipes, o Brasil terminou em 14º. Na fase de classificação, venceu o Marrocos, mas perdeu de Porto Rico. No torneio de consolação, vitórias sobre Nigéria e Egito, mas derrota para a Sérvia.

Bruninha fez cinco jogos e perdeu três. O mais doloroso para Adriana Diaz, de 12 anos (!!!), no quinto e decisivo jogo contra Porto Rico. A partida foi para o quinto set e acabou decidido nos detalhes, por 11 a 9 para a porto-riquenha, que também já havia ganhado de Caroline na primeira rodada, por 3 a 1.

Número 187 do mundo no sub-18, Bruna Alexandre estreou nesta quinta-feira no torneio de simples, com derrota para Mateja Jeger, da Croácia. Agora precisa vencer a egípcia Alia Doaa para ter chances de avançar à fase de mata-mata.

ATUALIZAÇÃO (20h38) – Bruna, que já havia disputado o Mundial Juvenil do ano passado, venceu a egípcia e fechou como segunda colocada do seu grupo. A tabela da fase de mata-matas ainda não foi revelada