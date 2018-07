Atriz-mirim que fez ‘Avenida Brasil’ chega à seleção principal de natação

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) surpreendeu e anunciou a convocação dos principais nomes da natação brasileira para a disputa do Campeonato Sul-Americano, que será realizado em Assunção, no Paraguai. A competição vai de 29 de março a 3 de abril, terminando 12 dias antes do início do Troféu Maria Lenk, segunda e última seletiva para os Jogos Olímpicos do Rio-2016.

A lista tem uma novidade bastante peculiar: a presença da quase desconhecida Ana Giulia Zortea, de 15 anos, do Flamengo. Campeã nos 50m costas no Open, beneficiada pela ausência de Etiene Medeiros, e quinta nos 100m costas (prova olímpica), ela só recentemente começou a se dedicar integralmente à natação.

Em 2012, Ana Giulia participou da popular novela Avenida Brasil, no papel de uma das crianças do lixão, no núcleo liderado pelo personagem Nilo (Zé de Abreu). Em conteúdo encontrado na internet, ela conta que chegou a receber propostas para continuar na carreira, mas privilegiou a natação. Em 2014, foi eleita a atleta revelação do ano em Santa Catarina – ela é de Criciúma. Recebeu o prêmio das mãos de Guga.

ELITE – Apenas os dois medalhistas olímpicos da natação brasileira, Thiago Pereira e Cesar Cielo, não estão entre os 28 nadadores chamados. A ausência dos dois, entretanto, é explicada pelo rendimento deles no Torneio Open, em dezembro. Thiago só nadou os 200m medley, para fazer índice, enquanto Cielo não avançou à final dos 100m livre e abandonou o torneio.

A tendência é que boa parte dos convocados abra mão de participar do Sul-Americano, ficando concentrados na fase final de treinos para o Maria Lenk. A cidade de Assunção tem clima muito mais frio do que do Rio e, na natação, é inviável atingir o ápice da performance duas vezes seguidas num intervalo de 15 dias.

Entre os homens, foram chamados nomes de peso como Bruno Fratus, Felipe Lima, Felipe França, Henrique Rodrigues, Matheus Santana, Leonardo de Deus e Brandonn Pierry. Marcelo Chierighini, finalista mundial nos 100m livre, também é ausência. A lista de convocadas, no feminino, se assemelha bastante ao grupo que disputou os Jogos Pan-Americanos.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO PARA O SUL-AMERICANO

Brandonn Pierry (Corinthians)

Bruno Fratus (Pinheiros)

Daniel Orzechowski (Pinheiros)

Felipe França (Corinthians)

Felipe Lima (Minas)

Guilherme Guido (Pinheiros)

Henrique Rodrigues (Pinheiros)

João Luiz Gomes Jr. (Pinheiros)

Leonardo de Deus (Corinthians)

Luiz Altamir de Melo (Flamengo)

Luiz Rogério Arapiraca (Unisanta)

Matheus Santana (Unisanta)

Nicholas Santos (Unisanta)

Thiago Simon (Corinthians)

Ana Carla Carvalho (Pinheiros)

Ana Giulia Zortea (Flamengo)

Bruna Primati (SESI)

Daiene Dias (Minas)

Daynara de Paula (SESI)

Etiene Medeiros (SESI)

Gracielle Herrmann (Grêmio Náutico União)

Jessica Cavalheiro (SESI)

Jhennifer Alves da Conceição (Pinheiros)

Joanna Maranhão (Pinheiros)

Manuella Lyrio (Pinheiros)

Maria Paula Heitmann (Minas)

Natalia de Luccas (Corinthians)

Pamela Alencar (Corinthians)