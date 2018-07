Augusto Dutra é único brasileiro a ir à final no primeiro dia em Moscou

Foi aquém do esperado o primeiro dia do Brasil no Mundial de Atletismo de Moscou. Dos seis brasileiros que participaram de eliminatórias, apenas Augusto Dutra conseguiu avançar para a final, no salto com vara. Os demais foram eliminados com marcas inferiores às que podem fazer.

Regular na temporada, Augusto só conseguiu passar o sarrafo a 5,40m, para entrar na prova, na terceira tentativa. Depois acertou de primeira o 5,55m que foi o mínimo necessário para ir à final.

“Comecei na marca de 5,40m e errei os dois primeiros saltos. Aí, adiantei um pouco a marca da corrida e consegui acertar melhor o encaixe da vara e passei. Aí eu já estava mais confiante. Era como se a estreia tivesse acontecido na passagem da primeira marca”, explicou ele.

Os demais brasileiros no salto com vara sentiram o peso da competição. Thiago Braz passou 5,40m na primeira, mas falhou nas três tentativas de 5,55m. João Gabriel Souza nem o 5,40m superou.

ELIMINADOS – A primeira brasileira a competir em Moscou foi muito mal. No disco feminino, Fernanda Borges Martins errou os três lançamentos a que tinha direito. “Os dois primeiros bateram na gaiola de proteção e o terceiro saiu da área. Errei a técnica e quando a técnica não está boa a força não resolve”, disse a atleta de 25 anos, que se repetisse seu melhor arremesso da temporada iria à final.

Nos 800m, como todos os atletas correm juntos, vale menos o tempo do que estratégia. Kleberson Davide errou a dele e terminou apenas em quinto na sua série, que acabou sendo a mais lenta das seis eliminatórias. Como só três avançavam, ele ficou fora das semifinais.

“Queria obter a classificação, mas só após os primeiros 400m vi que o ritmo estava lento, aí forcei o que pude, cheguei a ficar em terceiro lugar, mas na reta fui superado”, explicou Kleberson.

Já Joelma Souza entrou na eliminatória dos 400m brigando entre a terceira e a sexta colocação da sua série, pelo que mostravam os tempos de classificação para o Mundial. Mas a brasileira não conseguiu correr bem e terminou apenas em sexto, com 53s01, longe da quarta colocada, que avançou para as semifinais com 52s24. Ela tem como melhor marca pessoal no ano 51s62.