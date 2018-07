Avancini confirma bom momento e fatura Brasileiro de Mountain Bike

Henrique Avancini é mesmo o nome do momento no mountain bike brasileiro. O atleta da Caloi Elite Team venceu de ponta a ponta o Campeonato Brasileiro de MTB, realizado neste domingo em Juiz de Fora (MG). Rubens Donizete, que ainda é o melhor do País no ranking mundial, acabou apenas na terceira posição.

“Esse é o meu décimo título nacional. É incrível como em todos eles a sensação e emoção se renovam, parecendo ser a nossa primeira vitória. Sempre me dediquei muito e desde as categorias de base tenho o Campeonato Brasileiro como objetivo, por ser a competição mais importante do Brasil”, destacou Avancini, de 24 anos.

Sherman Trezza, revelação do MTB brasileiro e também atleta da Caloi, venceu a disputa contra Rubens Valeriano (Merida) para ficar com a prata. Ricardo Pscheidt e Edivando Cruz completaram o top5. A competição contou pontos para o ranking da UCI, mas estranhamente ela não aparece na listagem disponível no site da entidade.

No feminino, Erika Gramiscelli (Funvic) e Isabela Lacerda (São Caetano) logo abriram vantagem sobre as adversárias e revezaram na liderança da prova até os metros finais, quando Erika (29 anos) pedalou forte e faturou o título, o quinto de sua coleção, com 23s de vantagem sobre a rival. Roberta Stopa, então atual campeã, terminou em terceiro, a cinco minutos das adversárias.

Raiza Goulão, que é a melhor brasileira no ranking da categoria adulta, foi obrigada a competir no sub-23 por ter ainda 22 anos e conquistou o título com enorme facilidade (11 minutos de vantagem sobre a segunda colocada, Letícia Candido). No masculino, o campeão da categoria foi Henrique Coccuzi, seguido por Guilherme Muller e Frederico Mariano.

No comecinho do mês falei um pouco do cenário do MTB brasileiro. Destaquei que Henrique Avancini e Rubens Donizete brigavam pelo posto de número 1 do Brasil. No feminino, os destaques são mesmo Isabela, Raiza, Roberta e Erika.