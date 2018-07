Avancini é 28º em etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike

Foi realizada neste sábado, em Mont-Sainte-Anne (Canadá), a quinta etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike. Henrique Avancini competiu pela segunda vez na temporada e teve uma prova dentro do esperado, terminando na 28ª colocação. O brasileiro é o 25º do ranking mundial, melhor posição de um ciclista do País na história do MTB.

Henrique completou a prova de uma hora e meia com atraso de 6min45s para o campeão Julien Absalon, da França. Sherman Trezza foi o 32º. Em seguida vieram Rubens Donizete (34º) e Ricardo Pscheidt (38º). Filippo Barbieri foi o 51º e último a completar a prova. Todos eles estreavam em Copa do Mundo.

No feminino, a única brasileira foi Isabella Lacerda, que completou no 28º lugar, com uma volta de atraso para a líder (cada volta durava cerca de 15 minutos). Ela também não havia ainda participado de competições deste nível neste ano. Raiza Goulão competiu no sub-23 e foi a sexta colocada.

“Voltar com um resultado inédito para casa é sempre muito bom. A Raiza soube administrar muito bem a prova, mantendo sempre um ritmo forte e constante, dosando na medida certa o seu esforço. Esse resultado comprova que ela esta cada vez mais preparada para as provas internacionais”, declarou Cadu Polazzo, auxiliar técnico da seleção brasileira de MTB.