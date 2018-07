Avancini tem resultado histórico na Alemanha pela Caloi

Henrique Avancini deu, neste domingo, mais uma prova de que o investimento no esporte de alto rendimento, quando bem feito, não é em vão. Em meados de dezembro, a Caloi anunciava a criação do Caloi Elite Team. Exatamente quatro meses depois, comemora o maior resultado da história do moutain bike brasileiro.

Com a camisa do Caloi Team, Henrique Avancini venceu a etapa de Munsingen da Bundesliga de MTB, um dos circuitos mais importantes do mundo. Superou atletas de renome como José Antonio Hermida, espanhol que foi quarto colocado nos Jogos de Londres, e Fabian Giger, suíço que é o quarto do ranking mundial.

De acordo com reportagem do Web Venture da época do lançamento da equipe, o planejamento da Caloi é a longo prazo. Por isso a escolha por montar um time com Avancini (23 anos), Sherman Trezza (23) e Nicolas Sessler (18).

O primeiro resultado já veio. Obviamente a leitura do feito não pode ser exagerada. O próprio Avancini havia ficado em terceiro no Campeonato Pan-Americano, uma semana atrás. Mas o começo é promissor. No próximo fim de semana ele compete em Heubach, na terceira etapa da Bundesliga. Sherman também está inscrito. Nicolas não. Ele ainda se recupera de uma dengue.

Para o patrocinador, a vitória dá um reconhecimento extra. É que Avancini compete com a Caloi Elite Carbon, fabricada pela empresa brasileira e à venda no mercado nacional desde o fim do ano passado (foi lançada junta com o time). Custa R$ 8 mil.