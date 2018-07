Bárbara Seixas e Lili salvam campanha brasileira com bronze no Mundial

As mulheres do Brasil tinham grandes chances de fazer o melhor Mundial da história do País na Polônia, mas tiveram uma quinta-feira negra que acabou tornando broxante o desempenho brasileiro na chave feminina. A seleção que entrou na competição com quatro duplas entre as nove melhores do ranking mundial saiu dela com apenas uma entre as 16 primeiras colocadas do torneio. Méritos de Lili e Bárbara Seixas, que terminaram com o bronze.

Parte do fracasso brasileiro se deveu a Xue e Xi, a constante dupla chinesa que foi semifinalista das últimas duas Olimpíadas e disputou ponto a ponto o título do Circuito Mundial de 2012. As chinesas tropeçaram na fase de grupos e enfrentaram Ágatha/Maria Elisa na primeira eliminatória. As brasileiras tinham o jogo na mão no primeiro set, vacilaram, permitiram a virada, e não conseguiram reagir no segundo.

Xue e Xi também pararam a melhor campanha brasileira no Mundial. Lili e Bárbara Seixas fizeram uma primeira fase perfeita. Após a primeira rodada eliminatória, eram a melhor dupla do Mundial. Passaram também por holandesas e italianas antes de serem vítimas fáceis das chinesas: 22/11 e 21/17. Na disputa do bronze, vitória sobre April Ross/Pavik (21/18 e 21/15) para as brasileiras subirem ao pódio de um Mundial pela primeira vez.

De resto, muita frustração. Talita e Taiana chegaram como favoritas, perderam para Maria Clara e Carol na fase de grupos, avançaram, mas não conseguiram confirmar os match points que tiveram para vencer as alemãs Ludwig e Walkenhors. As filhas de Isabel, por sua vez, fizeram uma primeira fase perfeita, mas conseguiram perder para as eslovacas Dubovcova e Nestarcova.

Bárbara e Lili terminaram entre as melhores atacantes do Mundial. Bárbara em quarto, com 108 pontos, Lili em sétimo, com 103. Lili foi a melhor bloqueadora, com 32 bloqueios, excelente média de 1,88 por set. Ágatha acertou 54% dos ataques e foi a quinta da estatística, seguida de Carol, com Bárbara em nono e Lili em 11º. Maria Clara liderou a média de pontos de saque, com 1,63 por set. Carol ficou em terceiro. Bárbara acabou em sexto na lista de melhores defensoras.