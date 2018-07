BMX é isso: Acidente envolve seis na final do Mundial

Há tempos que escrevo, aqui no blog, que o BMX ainda vai ser muito popular. Afinal, é tanto esporte olímpico (está na Olimpíada) quando radical (faz parte do X-Games). Em nenhuma outra modalidade a sorte entra tanto no jogo. Prova disso foi a decisão do Mundial, na manhã deste domingo. Nada menos do que seis dos oito finalistas se enroscaram e caíram. Ouro e prata ficaram com os dois únicos que passaram ilesos. O bronze foi para quem conseguiu levantar a bike antes.

Líder do ranking mundial e considerado o melhor do mundo na atualidade, o norte-americano Connor Fields saiu da segunda curva roda a roda com Sam Willoughby, da Austrália. Fields, porém, errou e caiu, levando com ele seis dos sete ciclistas que vinham atrás. Só o canadense Tory Nyhaug, que fazia a curva mais por dentro, conseguiu escapar para ficar com a prata.

O britânico Tre Whyte caiu longe da sua bike e conseguiu levantar-se rápido. No vídeo, dá para ver ele procurando pela bike, erguendo-a rápido e saindo para completar a prova em terceiro e ficar com o bronze no Mundial. Tudo isso em uma prova de meros 25 segundos. Fields ainda levantou, meio sem jeito, e completou a prova só para constar, em sétimo. O australiano Anthony Dean, nem isso.

O Mundial inteiro, em Roterdã, foi assim. Em uma das semifinais, quatro atletas caíram, cada um a seu tempo. Assim, chegaram à final os quatro que conseguiram chegar ao fim. Na outra, foram três quedas, incluindo o brasileiro Renato Rezende, que se envolveu em um acidente e terminou o Mundial num bom 11.º lugar. O campeão de 2013, o britânico Liam Phillips, foi atropelado nas oitavas de final, quando liderava, e acabou desclassificado.

OUTRAS PROVAS – A final feminina teve “só” duas quedas e foi vencida pela grande favorita, a campeã olímpica Mariana Pajon, da Colômbia. O Brasil não foi bem e Priscilla Carnaval ficou nas oitavas de final. No júnior, havia alta expectativa sobre Anderson Ezequiel, mas ele sofreu uma queda e ficou nas quartas. Entre as meninas, Júlia Alves chegou até a semifinal.