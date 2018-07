Brasil atropela Argélia e começa bem o Mundial de Handebol

O Brasil fez o que dele se esperava na estreia do Mundial Feminino de Handebol, neste sábado, em Nis (Sérvia). Jogou com segurança, explorando o contra-ataque (como deve fazer um time que tem superioridade latente), e venceu fácil a Argélia por 39 a 20.

No último minuto de jogo o técnico Morten Soubak pediu tempo e, pelas imagens da transmissão de TV, não parecia estar elogiando as jogadoras. Provavelmente deveria estar cobrando mais comprometimento de um time que fez 21 a 7 na primeira meia-hora de jogo e, depois do intervalo, teve vantagem bem menor, de 19 a 13.

Culpa de uma marcação mais frouxa, mas também dos testes que o treinador fez. Soubak perdeu Jéssica Quintino por lesão e precisou convocar às pressas a ponta Mariana Costa, com quem nunca havia trabalhado, só porque a ponta estava no seu clube, na Dinamarca, e poderia viajar rapidinho para a Sérvia.

Mariana teve chance de jogar e marcou dois gols. Alexandra fez cinco, enquanto a artilheira da partida foi a ponta-esquerda Fernanda, exatamente a atleta responsável por abrir espaços em contra-ataques e matar essas jogadas. Fez nove gols.

Com a vitória sobre um rival de nível bem mais fraco, o Brasil cumpre a obrigação. No domingo, também deve vencer a China. A Sérvia, rival de terça, oferece perigo por ser dona da casa, mas na estreia teve dificuldades para fazer 28 a 26 no Japão, também teoricamente mais fraco. Resta saber o que a Dinamarca pode aprontar. O jogo contra elas é na sexta e deve valer a liderança do grupo.

ATUALIZAÇÃO – A assessoria da CBHb mandou release sobre o jogo e os comentários do Soubak foram mais ou menos o que escrevi antes: “Tivemos uma performance melhor nos primeiros 30 minutos, mas esperamos arrumar algumas coisas para os próximos jogos. Fiquei satisfeito, mas esperava mais da equipe no segundo tempo. Fizemos um bom primeiro tempo e aproveitamos bem os contra-ataques. Achei que a defesa não teve o mesmo desempenho também. Temos que melhorar para o próximo jogo”, analisou.

Ele completou: “A meta era dar chance para todo mundo. Todas tiveram um bom tempo na quadra. Estou satisfeito com o desempenho das mais novas e feliz por ter conseguido que todas elas sentissem o gosto de estar no Mundial.”