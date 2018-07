Brasil é a grata surpresa no começo da temporada do rúgbi sevens feminino

Começou muito bem para o Brasil a temporada 2013/2014 do rúgbi sevens feminino. Se no masculino o País ainda não faz cócegas nem nos times de segundo escalão, entre as mulheres a seleção brasileira começa a colocar as asinhas de fora.

Em Dubai, no último fim de semana, aconteceu a primeira de cinco etapas da World Series (que aqui chamo de Circuito Mundial). E as “Tupis” surpreenderam. Na primeira fase, de grupos, venceram a França, um dos países mais tradicionais no rúgbi, e empataram com o Canadá, vice-campeão mundial no ano passado. As brasileiras chegaram a liderar por 12 a 0, mas cederam o empate em 12 a 12.

A única derrota da fase de grupos foi para a Austrália (38 x 10), que acabaria campeã. Nas quartas, outro jogo impossível de vencer, contra a Nova Zelândia (40 x 7), que seria vice-campeã depois.

O Brasil passou a brigar pelo quinto lugar, mas não deu sorte. Perdeu de 7 a 5 da Espanha, e na sequência levou 27 a 25 dos Estados Unidos. Em ambos os jogos, sofreu a virada. Assim, terminou em oitavo.

Como comparação, na fase de grupos do Mundial do ano passado a seleção brasileira levou 26 a 10 da Espanha e 12 a 7 dos Estados Unidos. Evoluiu. E esses dois times decidiram o bronze naquela competição. Não são quaisquer adversários.

Para continuar se desenvolvendo na modalidade, o Brasil receberá a terceira etapa do Circuito, entre 22 e 21 de fevereiro, na Arena Barueri. Uma semana antes, a segunda etapa será em Atlanta, nos EUA.

O Circuito Feminino foi criado na temporada passada, com seis times fixos e seis convidados. O Brasil foi às quatro etapas realizadas e terminou em oitavo na China, a mais fraca delas. Em Amsterdã (última) em Dubai (primeira) foi último entre as 12 participantes. Fechou a temporada em 10.º.

Para este ano o número de equipes fixas subiu para nove: os oito times que foram às quartas de final do Mundial do ano passado, mais o Brasil, que entrou no grupo para se desenvolver. Naquela competição, a equipe ficou em 13.º.