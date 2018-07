Brasil fatura duas medalhas, mas conta segue negativa no tae kwon do

Ainda que a CBTDK não faça questão nenhuma de divulgar, o Brasil teve dois bons resultados no Aberto de Santo Domingo de Tae Kwon Do. Numa espécie de Campeonato Latino-Americano sem os demais sul-americanos (só a Colômbia foi), o País ganhou apenas duas medalhas (uma de prata, outra de bronze) em categorias olímpicas. Nove atletas ganharam apenas oito lutas. Mais uma vez, conta negativa.

Talisca Reis (até 49kg) enfrentou duas mexicanas melhores ranqueadas que ela. Venceu uma e perdeu de outra, ficando com o bronze. Rafaela Araújo (até 57kg) perdeu logo na estreia, para uma dominicana. Josiane Lima ganhou uma luta, mas perdeu da norte-americana que seria campeã. Das três, só Josiane é da seleção.

Na até 67kg o Brasil não mandou representantes, enquanto na +67kg Raphaella Galacho (que luta na categoria abaixo) precisou de duas vitória para chegar à final. Na decisão, perdeu o ouro para uma mexicana, que também havia eliminado Ana Carolina Souza, atleta da seleção.

Entre os homens, João Miguel Neto (até 58kg) perdeu de um venezuelano na estreia. Nicholas Pigozzi (até 68kg) caiu diante de um canadense na segunda luta, enquanto um porto-riquenho foi o algoz de Gustavo Almeida na mesma categoria. Na até 80kg, Guilherme Felix (que lutava na +87kg) parou em um jamaicano na estreia. Na +80kg o Brasil não levou representantes. Nenhum deles é da seleção.

NÃO OLÍMPICAS – Como de costume, o Brasil vai melhor nas categorias que não são olímpicas e que, portanto, tem menos inscritos. Ganhou ouro com Iris Sing (até 46kg), prata com Julia Vasconcelos (até 62kg) e fez dobradinha com Henrique Precioso e Nichollas Ribeiro na até 74kg.