Brasil fatura prata no Circuito Mundial de Tênis de Mesa

Não deu para os brasileiros na final de duplas da etapa de Doha (Catar) do Circuito Mundial de Tênis de Mesa. Neste domingo, Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi não repetiram as boas atuações de sábado e perderam para Marcos Freitas (Portugal) e Andrej Gacina (Croácia) por 3 sets a 0, parciais de 11/3, 11/5 e 12/10, ficando com a medalha de prata.

O resultado, de qualquer forma, é bastante expressivo. Calderano, de apenas 18 anos, e Tsuboi jogam juntos há pouco tempo e devem formar a dupla brasileira na disputa por equipes nos Jogos do Rio/2016 – a competição tem formato semelhante à Copa Davis, no tênis, com melhor de cinco jogos, sendo um de duplas.

A final foi a primeira de uma dupla brasileira no Circuito Mundial fora do Brasil. Em Doha, estavam presentes boa parte dos melhores não chineses do mundo. Freitas, por exemplo, é o 10.º do ranking de simples, enquanto Gacina é o 28.º. Não existe um ranking de duplas.

Neste domingo, Calderano e Tsuboi foram presa fácil no primeiro set. Conseguiram reagir no início do segundo, mas logo viram os europeus virarem e dispararem no placar. Só o terceiro set foi equilibrado. No último ponto, os brasileiros tentaram pelo menos dez ataques, com Freitas e Gacina defendendo bem e esperando o erro, que veio com Calderano.

Em grande fase, o Brasil atualmente tem três atletas no top100 do ranking mundial: Gustavo Tsuboi (44.º), Calderano (70.º) e Cazuo (89.º), além de Thiago Monteiro no 145.º lugar. Em simples em Doha, porém, ninguém chegou à fase de 16avos de final (anterior às oitavas).