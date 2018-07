Brasil fica sem ouro no Pan de Pentatlo Moderno

Apesar da ausência de grandes nomes da modalidade, o Brasil não conseguiu nenhuma medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Pentatlo Moderno, que foi realizado na semana passada, em Santo Domingo, na República Dominicana. Os cubanos ficaram com o título tanto no feminino quanto no masculino.

Medalhista olímpica, Yane Marques não competiu. Assim, a estrela da delegação brasileira foi Priscila Oliveira, que é 18ª colocada do ranking mundial. Numa prova que, por problemas técnicos, foi dividida em dois dias, Priscila terminou atrás da cubana Leidis Laura Moya. Brenna Lima, que é juvenil e sequer participou do hipismo, terminou em 24º.

No masculino, também deu Cuba. Danilo Fagundes, que é o principal brasileiro do ranking mundial (44º), terminou apenas com o bronze, atrás também de um atleta da Argentina. Enrico Ortolani foi o sexto, Felipe Nascimento (bronze no júnior) em 11º e Luis Magno na 22ª posição.

O destaque positivo ficou para a boa prova de corrida + tiro de Danilo, para salvar desempenho ruim na esgrima (21º) e no hipismo (21º) Já Enrico fez caminho contrário. Foi terceiro no hipismo e líder na esgrima.