Brasil garante medalha no Mundial Feminino de Boxe

O Brasil já tem mais uma medalhista em Mundiais Femininos de Boxe. Nesta sexta-feira, em Jeju (Coreia do Sul), Clelia Costa venceu a russa Saiana Sagataeva por decisão dividida e avançou às semifinais da competição na categoria olímpica até 81kg. Assim, ainda que perca da norte-americana Marlen Esparza, no domingo (por volta das 7h de Brasília), ela tem garantida a medalha de bronze, uma vez que não há disputa do terceiro lugar no boxe. Se vencer, disputa a final na terça-feira.

Na luta desta sexta-feira, dois árbitros viram vitória de Clelia, enquanto outro entendeu que houve domínio da russa. A brasileira já havia vencido a campeã mundial de 2008, a francesa Sarah Ourahmoune, e também a australiana Kristy Harris. Sua próxima rival, a americana Esparza, foi medalhista olímpica em Londres.

A medalha de Clelia tem um valor especial porque foi garantida em uma categoria olímpica. Nos Jogos do Rio, o peso pena admitirá atletas até 51kg, exatamente a categoria que Clelia disputa em Jeju. Em Mundiais são disputadas 10 categorias. Daqui até 2016, as alutadoras terão que se adaptar às três subdivisões de peso olímpicas: até 51kg, até 60kg e até 75kg.

A medalha de Clelia é a segunda do Brasil na história dos Mundiais Femininos. A primeira conquista veio com Roseli Feitosa, campeã mundial em 2010 na categoria até 81kg, que não era olímpica. Nos Jogos de Londres, Adriana Araújo ganhou o bronze. Em Jeju, a veterana da categoria até 60kg perdeu na segunda luta. Roseli está suspensa por doping.

Nos Jogos do Rio, o Brasil terá direito, como país sede, a apenas uma vaga no boxe feminino. Poderá conseguir outras pelo Mundial de 2016 (serão quatro vagas por categoria) ou pelo Pré-Olímpico das Américas, quando duas vagas estarão em jogo nas duas categorias em que o Brasil não usar seu convite. Há o limite de uma atleta por país.

Além de Clelia, também Graziele de Jesus, que lutou na até 48kg, deverá tentar vaga olímpica entre as peso pena. A disputa da peso leve (até 60kg) vai ficar entre Taynna Cardoso (57kg) e Adriana Araújo (60kg). Já na categoria peso médio estão na briga Jéssica Carlini (69kg), Flávia Figueiredo (75kg) e Andreia Bandeira (81kg).