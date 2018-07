Brasil joga Mundial de Handebol com chance real de medalha

Uma quadra de cimento (ou borracha), duas traves e uma bola. O mesmo material necessário para uma pelada de futsal serve também para um jogo de handebol. E foi neste cenário que o handebol se manteve no Brasil como uma das modalidades mais praticadas nas escolas. Mas falta aquele algo a mais para popularizar de vez o esporte. Atrás dessa meta palpável é que a seleção brasileira feminina inicia, neste sábado, contra a Argélia, na Sérvia, o Mundial da modalidade.

Longe da Europa, onde ficam as grandes escolas do handebol, e sem intercâmbio, o Brasil via os jogadores estagnarem naquele momento crucial em que se separam os campeões dos bons atletas. O panorama começou a mudar quando as primeiras brasileiras se transferiram para o handebol europeu, lideradas por Chana, que segue sendo uma das melhores goleiras do mundo – ainda que não esteja no Mundial.

Seguindo o exemplo vitorioso do vôlei entre os anos 1980 e 1990, o handebol brasileiro, especialmente o feminino, aproveitou bem este intercâmbio. Mais do que isso, recebeu o estímulo da CBHb (Confederação Brasileira de Handebol), que fez parceria com o Hypo Nö, da Áustria, e montou uma base da seleção na Europa.

O Hypo não é um time qualquer. Pelo contrário: é o maior campeão da história da Liga dos Campeões da Europa, torneio que está na sua 20.ª temporada. Lá jogam hoje oito brasileiras, entre elas a goleira Babi, a armadora Deonise, a central Ana Paula, as pontas Alexandra e Fernanda, e a pivô Dara. Basicamente a base da seleção num esporte jogado por sete titulares. Francielle (21 anos) e Carolline (19) chegaram ao time este ano e devem aparecer na seleção nos próximos anos.

Para deixar ainda mais entrosada a equipe que entrará em quadra na Sérvia, o técnico da seleção, o dinamarquês Morten Soubak, eleito o segundo melhor da temporada passada no mundo, também passou a treinar o Hypo. Trabalha com as mesmas atletas praticamente todo o ano.

O Hypo foi eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões na atual temporada e, no primeiro semestre do ano que vem, disputará uma espécie de Liga Europa. A equipe responsável por tirar o time austro-brasileiro da competição foi o Györi, da Hungria, atual campeão europeu. Time de Duda, que completa a equipe titular da seleção.

Mas a estrela do time do Brasil é mesmo Alexandra. A jogadora, que atua como ponta, pela lateral da quadra, foi a melhor do mundo em 2012 e pode ganhar o prêmio novamente este ano. Ela é a artilheira da Liga dos Campeões com 50 gols em seis jogos, 12 a mais do que a segunda colocada na artilharia. É uma folga enorme, desproporcional.

Com boas (ótimas) jogadoras, um grande treinador, experiência internacional, faltava apenas aquele calejamento pelo qual um time precisa passar para ser campeão. Não falta mais. Em 2011, o Brasil foi sede do Mundial, venceu rivais como França e Romênia para ser o melhor da fase de grupos, mas caiu nas quartas de final diante da Espanha, que acabaria com o bronze. As brasileiras ficaram em quinto.

Em Londres, mais uma vez as brasileiras foram as melhores da fase de grupos, mas quando a competição se tornou eliminatória, sucumbiram diante da escola norueguesa de contra-ataque. No fim, a seleção acabou em sexto.

Na Sérvia as brasileiras não devem ter problemas para avançar no Grupo B, jogado em Nis. Avançam quatro por chave e ninguém acredita que Argélia (sábado), China (domingo) ou Japão (quarta) possam vencer o Brasil. Rivais de mesmo nível só a Sérvia (terça) e a Dinamarca (sexta). As donas da casa assuntam mais por jogar em casa do que qualquer outra coisa. As dinamarquesas por sua vez, terminaram em 4º e 5º os dois últimos Mundiais e Campeonatos Europeus. Têm tradição.

O ideal é novamente avançar em primeiro, porque no Grupo A, contra o qual o grupo do Brasil cruza, estão Montenegro (prata em Londres), França (prata nos dois últimos Mundiais) e Coreia do Sul (quarta colocada em Londres). A quarta força é a Holanda, que pode ser a rival se as brasileiras ganharem o primeiro lugar da chave.

Depois não dá mais para escolher adversário. Entre as possíveis rivais na quarta, por exemplo, a segunda colocada de uma chave que tem Espanha e Noruega, duas das favoritas ao título pela análise de Soubak. Uma semifinal já seria algo fantástico para uma modalidade que até outro dia engatinhava. Seria um passo a mais para uma equipe que tem tudo para brigar pelo ouro em 2016 e colocar o handebol num novo patamar no Brasil.