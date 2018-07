Brasil mantém base de 2013 e vai forte para o Mundial de Judô

Esqueça o ranking mundial. Ele representa muito pouco para apontar os favoritos à medalha no Mundial de Judô, que começa no dia 25 de agosto, na cidade russa de Chelyabinsk. O ciclo olímpico está apenas começando e muitos dos melhores do mundo quase não competiram desde a última Olimpíada. Quem precisava passou por cirurgia. Outros tiraram descanso. O certo, porém, é que o Brasil vem forte.

Na quarta, a CBJ divulgou a lista de convocados e manteve a base que disputou o Mundial do ano passado, no Rio, com pouquíssimas alterações. Dos 18 convocados, 11 participaram do último Mundial. A lista seria de 13 nomes se Rochele Nunes e Tiago Camilo, convocados, não tivessem se machucado nas vésperas da competição.

A seleção para Chelyabinsk foi montada com base no ranking. Vão para o Mundial o melhor brasileiro de cada uma das 14 categorias (sete de cada naipe), mais os demais dois melhores homens e as duas melhores mulheres em todas as categorias. Nesse critério entraram Ketleyn Quadros (sexta na até 57kg), Rochele Nunes (18.ª na +78kg), Eric Takabatake (16º na até 60kg) e David Moura (sétimo na +100kg).

Os favoritos à medalha são os mesmos do ano passado: Sarah Menezes, Erika Miranda, Rafaela Silva, Mayra Aguiar, Maria Suelen Altheman, Charles Chibana, Victor Penalber, Tiago Camilo e Rafael Silva. Ainda vamos falar melhor disso até o Mundial, mas vale ficar de olho em Chibana. O atleta do Pinheiros chega como candidato fortíssimo ao ouro. E uma conquista dele logo no primeiro dia pode diminuir o peso sobre a equipe masculina, que chega pressionada depois de um Mundial ruim no Rio.

Quatro categorias mudaram de titular. Na até 63kg, Mariana Silva deu lugar a Mariana Barros. Maria Portela perdeu a vaga na até 70kg, enquanto Alex Pompo assumiu a frente na até 73kg, tirando Bruno Mendonça. Não é coincidência que as três categorias tenham sido as mais problemáticas do último Mundial. Na até 100kg, Luciano Correa, que competiu no Rio numa das duas vagas extras, assumiu o posto de melhor do País, no lugar de Renan Nunes.