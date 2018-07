Favoritas, Fernanda e Ana ficam sem medalha no Mundial da 470

Texto meu para a AE

Terceiras colocadas no ranking mundial, Fernanda Oliveira e Ana Barbachan não chegaram à medal race do Mundial da Classe 470, que está sendo disputado em La Rochelle (França). As brasileiras terminaram a flotilha ouro apenas na nona posição, uma abaixo do necessário para participar da disputa pelo pódio, sábado. A expectativa era de medalha para elas.

As brasileiras chegaram a ocupar o terceiro lugar geral no Mundial, mas despencaram na classificação depois que foram desclassificadas da oitava regata – não sei o motivo.

Mesmo assim elas se mantinham entre as oito primeiras. Na 12.ª regata, nesta sexta, porém, um 13.º lugar fez elas saírem da zona de classificação para a medal race. Com 65 pontos perdidos, ficaram a cinco do barco chinês que avançou em oitavo.

Renata Decnop e Isabel Swan também não foram bem na reta decisiva do Mundial e terminaram na 14.ª posição. No masculino, Gelson Mendes e Gustavo Thiesen terminaram na 23.ª posição graças a um bom oitavo lugar na última regata da flotilha ouro. Fabio Pilar e Mathias Melecchi acabaram em 43º, participando da flotilha prata.