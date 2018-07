Brasil renova equipe de judô para GPs na Ásia

Texto meu para a AE

Praticamente um mês depois do Mundial do Rio, o judô brasileiro irá com um time quase que inteiramente renovado para participar do Grand Prix de Almaty, no Casaquistão, no próximo fim de semana. Serão 12 atletas defendendo o Brasil na primeira competição do Circuito Mundial que o País participará depois do principal torneio do ano.

A única que lutou no Mundial e também estará em Almaty é Ketleyn Quadros, medalhista de bronze nos Jogos de Pequim/2008, mas reserva da seleção na categoria até 57kg. Outros veteranos são Leandro Cunha, hoje reserva na categoria até 66kg, e Mariana Silva, que esteve nos Jogos de Londres.

De resto, uma equipe renovada com Raquel Silva (52kg), Mariana Barros (63kg), Bárbara Timo (70kg), Nádia Merli (70kg), Diego Santos (60kg), Alex Pombo (73kg), Eduardo Bettoni (90kg), Rafael Buzacarini (100kg) e David Moura (+100kg). Depois, a mesma delegação competirá no Grand Prix de Tashkent, no Usbequistão, no fim de semana seguinte.

“A equipe está bastante mesclada, com atletas jovens e outros mais experientes. Serão competições fortes porque acontecerão em países que estão ganhando força no cenário internacional, mas os brasileiros têm todas as condições de somar pontos para o ranking mundial, o que é o nosso principal objetivo. Para os mais jovens será uma experiência bastante interessante”, disse Ney Wilson, gestor técnico de alto rendimento da CBJ.

A competição tem importâncias diferentes para os atletas. Eduardo Bettoni, por exemplo, tenta se colocar como reserva de Tiago Camilo, depois que Eduardo Santos foi mal no Mundial do Rio substituindo o titular machucado. Situação parecida vive Rafael Buzacarini na categoria até 100kg.

Alex Pombo tenta mostrar que há solução para o lugar de Bruno Mendonça enquanto as Marianas Barros e Silva tentam se credenciar para a categoria até 63kg, a mais fraca do Brasil hoje.