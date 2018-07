Brasil terá direito a oito esgrimistas em 2016

O Congresso Anual da Federação Internacional de Esgrima (FIE) confirmou que irá manter a rotação das disputas por equipes nos Jogos do Rio. Assim, a Olimpíada de 2016 não terá, por equipes, nem sabre masculino nem florete feminino. O Brasil terá, no total, direito a oito atletas.

A rotação começou em 2008, quando a esgrima perdeu duas provas. A FIE decidiu realizar um rodízio. A cada Olimpíada, uma arma ficaria de fora no masculino e outra no feminino. Entre os homens, chegou a vez do sabre. No feminino, do florete. Assim, só a espada terá disputa por equipes nos dois naipes.

A tendência é que o Brasil leve equipe na espada feminina (as favoritas são Cleia Guilhon, Rayssa Costa e Amanda Simeão) e no florete masculino (hoje seriam Guilherme Toldo, João Antonio Souza e Heitor Shimbo ou Fernando Scavasin) . Sobrariam duas vagas. Uma para Renzo Agresta, do sabre, e a outra eu daria para Gabrirela Cecchini, bronze no último Mundial Cadete no florete.

Na última Olimpíada, o Brasil classificou três atletas. Se repetir esse número, poderia levar 11 atletas ao Rio. No total, a modalidade terá 211 competidores em 2016, mesmo número de quatro anos atrás.