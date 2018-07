Brasil volta a subir ao pódio entre os melhores do taekwondo

O Brasil voltou com uma medalha do Grand Prix de Taekwondo, evento que estreou no calendário internacional no fim de semana passado, em Manchester. Guilherme Felix, que não é titular da seleção brasileira, surpreendeu e conquistou a medalha de prata na categoria +80kg.

Seis brasileiros participaram da competição, que envolvia os 30 melhores do ranking olímpico em cada uma das quatro categorias olímpicas. Desses, só Julia Vasconcelos e Guilherme Dias, que são titulares da seleção, viajaram com o apoio da CBTKD.

A ótima notícia é que, em dois eventos de grande porte no ano, o Brasil ganhou medalha em ambos. No Mundial, vale lembrar, Guilherme Dias levou o bronze na categoria até 58kg. Se a média for mantida para 2016, faturar uma medalha nos Jogos do Rio estaria muito bom.

Em Manchester, a boa novidade foi a participação de Guilherme Felix. O lutador de 24 anos, natural de Vila Velha (ES), mas que luta por Piracicaba (SP), machucou-se durante a seletiva da seleção e acabou fora dela. Precisou operar o tornozelo esquerdo e só voltou no meio do segundo semestre. Foi campeão brasileiro e agora chegou ao principal resultado da carreira. Ele também já foi bronze no Mundial Militar de 2012 e prata na Universíade/2011. É ótima aposta para 2016.

Na Inglaterra, venceu David Koney (Gana), Leonardo Basile (Itália), François Coulombe (Canadá) e Anthony Mylann (Gabão). Só perdeu para o britânico Mahama Cho.

Bronze no Mundial de Puebla, Guilherme Dias ganhou de um alemão e um russo, mas parou nas quartas de final da categoria até 58kg. Perdeu do taiwanês Chen-Yang Wei, também bronze no Mundial (mas na até 63kg, que não é olímpica) e que acabou ganhando o Grand Prix.

Ainda na até 58kg, Marcio Wenceslau passou por um tailandês e um russo, mas caiu diante do mexicano Damian Valadez, outro que foi bronze no Mundial. Já Diogo Silva ficou na segunda rodada, derrotado pelo canadense Maxine Potvin, que viria a ser prata em Manchester.

Entre as mulheres, resultados ruins. Julia Vasconcelos (até 67kg) estreou perdendo para a canadense Melissa Pagnotta. Iris Sing venceu a compatriota Katia Arakaki, mas perdeu na segunda rodada, da espanhola Brígida Yague, que acabou campeã.