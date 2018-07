Brasileira é campeã mundial juvenil no atletismo

O Brasil tem a nova campeã mundial juvenil do lançamento de disco. Na madrugada deste sábado, Izabela Rodrigues da Silva confirmou o favoritismo e faturou o título no Mundial que está sendo disputado em Eugene, nos Estados Unidos, para atletas de até 19 anos, a idade dela. A medalha é a primeira do País na competição neste ano, apenas a terceira em todos os tempos.

Destaque em competições escolares, Izabela foi revelada pelo Instituto Elisângela Adriano, sendo treinada pela antiga recordista brasileira no arremesso de peso. Atualmente a atleta de Adamantina (SP) faz parte do clube de atletismo da BM&F Bovespa.

No Mundial, foi com sobras a melhor da fase de classificação no disco. Na sexta-feira em Eugene, foi eliminada no classificatório do arremesso de peso, na etapa de manhã, e voltou ao campo à noite, para a final do disco.

Aí o desempenho de Izabela foi fenomenal. Recordista brasileira com os 55,96 metros da classificação, ela chegou a 58,03m logo na segunda tentativa, atingindo o novo recorde nacional na categoria. Com o título praticamente garantido, a brasileira lançou na casa de 57 metros outras duas vezes durante a final. A vice-campeã, dos EUA, lançou 56,75m.

“Não consigo falar nada de tão feliz. Não acredito ainda que ganhei o Mundial. Estou treinando muito e o objetivo era lançar na casa dos 57 metros e marca conseguida também me surpreender na hora. Como saiu fácil, achei que ia melhorar ainda mais”, comentou ela.

A medalha é só a terceira de ouro da história do País em Mundiais Juvenis. Antes, haviam sido campeões Clodoaldo Gomes da Silva, nos 20 km de corrida, em Lisboa/1994, e por Thiago Braz, no salto com vara, em Barcelona/2012. Geisa Arcanjo chegou a vencer no peso em Moncton/2010, mas perdeu a medalha após ser pega no doping.