Brasileiro vence nos EUA e vai marchar 70km na Olimpíada

Sexto colocado no Mundial de Atletismo deste ano na prova de 20km da marcha atlética, Caio Sena Bonfim vai participar também dos 50km nos Jogos Olímpicos do Rio. O atleta brasiliense fez o índice na sua primeira prova da distância, ao vencer o Campeonato Norte-Americano, domingo, em Santee, na Califórnia.

O site do evento até esta segunda-feira não traz os tempos oficiais, mais Caio subiu ao pódio com a marca extraoficial de 4h01min47, de acordo com ele sob sol escaldante. Para estar nos Jogos Olímpicos, a marca mínima exigida é de 4h03min00s.

Participar das duas provas de marcha atlética da Olimpíada significa marchar (andar sem tirar os dois pés simultaneamente do chão) por 70km num intervalo de sete dias. Caio, entretanto, se espelha na lenda Robert Korzeniowski, polonês que nos Jogos de Sydney, no ano 2000, ganhou ambas as provas. O australiano Jared Tallent, em 2008, também foi ao pódio nas duas distâncias, mas são poucos os atletas que competem nas duas.

Caio, especialista nos 20km, fez excelente temporada em 2015 e alcançou um inédito sexto lugar no Mundial de Pequim (China), indicando que é candidato ao ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, especialmente se os russos, potência da prova, não puderem competir.

A prova de Santee foi a primeira dele nos 50km e ele já se tornou o quarto melhor brasileiro de todos os tempos. Neste ano, Mario José dos Santos Júnior bateu o recorde nacional: 3h55min36 e fez índice olímpico. Jonathan Riekmann, que também tenta o índice, nunca fez abaixo de 4h08min.