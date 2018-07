Brasileiros ficam fora das semifinais na Copa do Mundo de Canoagem Slalom

Os jovens Ana Sátila e Pedro Henrique Gonçalves, o Pepê, não conseguiram chegar às semifinais de suas provas na primeira etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom, que aconteceu neste fim de semana em Cardiff, no País de Gales.

Para a Confederação Brasileira de Canoagem, o resultado, porém, foi satisfatório. Antes da competição a expectativa era que Ana ficasse a 15 segundos da líder. Na segunda descida (conta apensa a melhor entre as duas tentativas) no K1, ela ficou a 10s58 da primeira colocada. Terminou em 34º, como melhor do continente.

Já Pepê, que também fez na segunda descida a sua melhor, chegou a 11s59 do líder, longe dos 6s que previa a Confederação. Por isso ele acabou longe das semifinais – foi 45º na segunda descida.

Ana ainda fez semifinal no C1, prova não-olímpica ainda, mas que deve entrar no programa dos Jogos do Rio. Mas isso não significa muita coisa, uma vez que as 20 inscritas avançaram. A brasileira terminou em 19º, muito longe das melhores. Pepê também beirou as últimas posições no C1, que é olímpico no masculino.

No próximo fim de semana acontece a etapa de Augsburg (Alemanha) da Copa do Mundo. A Pepê e Ana vão se somar Fábio Scchena (K1) e a dupla do C2 Charles Correa e Anderson Oliveira.

PS: Esse post estreia um novo formato no blog. Clicando na modalidade e no nome dos atletas você vai encontrar uma rede de links do próprio blog, explicando quem é quem e detalhando o que é a Canoagem Velocidade.