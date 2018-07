Bruno Mendonça empolga com dois ippons, mas cai na terceira luta

Durou apenas três lutas a participação de Bruno Mendonça no Mundial de Judô do Rio. O único representante do Brasil na categoria até 73kg começou bem a competição, com dois ippons rápidos, mas acabou derrotado pelo bielo-russo Aliaksei Ramanchyk, apenas o número 85 do ranking mundial. O brasileiro é o nono da lista.

Bruno tinha, pelo menos em teoria, uma chave tranquila até as oitavas de final, mas sequer chegou nesta etapa. Ele começou muito bem a competição no Maracanãzinho, com dois ippons seguidos, e deu à torcida esperanças de chegar à disputa pela medalha.

Em pouco mais de dois minutos no tatame, venceu o chileno Felipe Caceres (em 1min05) e o gabonês Terence Kouamba Poutoukou (em 1min08), ambos por ippon.

Mas contra o bielo-russo, o brasileiro teve muita dificuldade em conseguir a pegada, a maior parte do tempo dominada pelo rival. Bruno chegou a ficar em vantagem, por conta de punições de Ramanchyk, mas sofreu um yuko a cerca de um 1min30 do fim da luta. Sem conseguir reagir, ainda levou mais um wazari nos últimos segundos.

Bruno vinha numa boa temporada até o Mundial. Foi prata no Grand Slam de Paris, em fevereiro, medalhista de bronze na Copa Europeia de Budapeste e na Copa Pan-Americana de San Jose. No Masters, terminou em quinto. Ele buscava chegar pela primeira vez às oitavas de final de um Mundial. Em Paris/2011 e Tóquio/2010, também foi eliminado antes disso.