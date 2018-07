Caio Souza é bronze em etapa da Copa do Mundo de Ginástica

O Flamengo soltou nota na segunda-feira para se gabar de ter colocado cinco ginastas na seleção feminina de ginástica artística mesmo depois de fechar sua equipe profissional. Alegou que tomou a decisão correta e que segue sendo um clube formador.

Neste domingo, um ex-atleta do Flamengo brilhou. Caio Souza, contratado pelo clube no ano passado e dispensado junto com o restante do time agora em março, faturou uma medalha de bronze no salto na etapa de Cottbus (Alemanha) de Copa do Mundo.

O ginasta brasileiro de 20 anos somou 14.512 pontos após suas duas apresentações. Arthur Nory Mariano, do Pinheiros, outra revelação (ele tem 19 anos) ficou com o sétimo lugar na final do salto, com 14.275 pontos.

Eles já haviam disputado a final do solo, no sábado. Na ocasião, Caio ficou com o quinto lugar, com 14.525 pontos, enquanto Nory foi o sétimo melhor, com 13.875.