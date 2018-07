Campinas vai sediar Copa do Mundo de Vôlei de Praia

Alisson e Emanuel, Juliana e Larissa venceram última etapa do Circuito realizada em Campinas.

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta semana que Campinas vai receber a Copa do Mundo de Vôlei de Praia, entre os dias 29 de maio e 2 de junho. A competição é nova no calendário e reforça o novo conceito do vôlei de praia, de disputas entre países, não entre duplas.

Serão dez países em cada naipe. O Brasil joga ambos porque passou num dos critérios de classificação: ter tido duas duplas (limite) nos Jogos de Londres. O outro critério era ter somado mais pontos no campeonato continental entre 2010 e 2012 (a Venezuela vai representar a América do Sul).

Caberá à CBV indicar as duplas (uma no masculino, outra no feminino) que vão representar o Brasil em Campinas. A competição vale US$ 150 mil pelo título, uma bolada que não dá pra confederação abrir mão.

Campinas e a CBV assinaram, no fim do ano passado, parceira para a construção de um centro de treinamento de vôlei de praia na cidade, que voltou a receber, no ano passado, uma etapa do Circuito Banco do Brasil (circuito brasileiro). O CT será no Parque Taquaral, onde já existem quatro quadras.

Nunca é demais lembrar que a FIVB é presidida pelo brasileiro Ary Graça, ex-presidente da CBV.