Carol Horta/Neide surpreende e vence em Macaé

A temporada internacional do vôlei de praia começou neste fim de semana para o Brasil, com bons resultados para a seleção B. Em Macaé (RJ), na abertura do Circuito Sul-Americano, vitórias brasileiras tanto no feminino quanto no masculino. Entre as mulheres, aliás, pódio 100% nacional.

No feminino, o título ficou exatamente com a última dupla convocada pela CBV: Carol Horta (21 anos) e Neide, parceria que já havia sido testada em uma etapa do Circuito Sul-Americano/2013 e no fim do ano passado começou a jogar também o Circuito Brasileiro.

Na decisão, vitória de Carol Horta/Neide sobre Elize Maia/Fernanda Berti por 2 sets a 0, com 21/18 e 21/19. Na semifinal, a dupla campeã já havia também passado por Thaís/Duda, jovem dupla brasileira, campeã mundial sub-21, que vem ganhando aos poucos espaço entre as adultas e terminou com o bronze. Resultado importante para o desenvolvimento delas.

Já entre os homens o título ficou com os campeões mundiais sub-21 Alisson e Guto, que venceram os argentinos Facundo Del Coto e Pablo Bianchi na decisão. Jô e Hevaldo foram inscritos na véspera porque as duplas da Venezuela não vieram ao Brasil. Mesmo assim, chegaram até a semifinal. Mas Jô se machucou e a dupla acabou nem entrando na decisão do bronze.

Bruno/Bernardo Lima, outra dupla montada em cima da hora, caiu nas quartas, assim como Saymon (20 anos)/Márcio Gaudie (23), parceria que parece ser de futuro. A grande decepção foi Álvaro Filho/Edson Filipe. A dupla, que precisava mostrar que tem condições de estar na seleção principal (Alvinho foi MVP do último Mundial e “perdeu” Ricardo para Márcio), parou ainda na fase de grupos, mesma situação de Thiago/Oscar, que foi a quinta dupla da seleção em 2013.