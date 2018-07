É só o começo – Brasileiro ganha medalha inédita no Mundial Júnior de Boxe

Nunca antes na história deste País o boxe amador esteve tão bem. E mais uma prova foi dada na semana passada, em Kiev. Cássio Oliveira, sergipano de 16 anos, se tornou o primeiro brasileiro a subir ao pódio num Mundial Júnior (chamado no Brasil de Mundial Cadete) ao conquistar o bronze na Ucrânia.

A CBBoxe só levou Cássio como representante do Brasil em Kiev e colheu os frutos com a medalha conquistada após três vitórias e uma derrota, para o russo Ilya Kulikov, por decisão unânime dos árbitros.

“Com esta medalha, o Brasil agora tem, no mínimo, uma medalha em todos os 13 torneios internacionais disputados em 2013 até o momento. E, além de tudo, com o ouro conseguido no Mundial Juvenil em 2010, e um ouro e um bronze no Mundial Elite de 2011, o boxe brasileiro agora subiu no pódio em todos os mundiais masculinos existentes”, exalta a CBBoxe.

A medalha de Cássio veio na categoria até 63kg, que no adulto é a meio-médio ligeiro. Se permanecer nela, vira concorrente de Everton Lopes,