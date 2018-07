CBDA divulga convocações e Cielo é o único desfalque para o Pan

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados para as principais competições de natação da temporada, incluindo o Mundial de Kazan (Rússia) e os Jogos Pan-Americanos de Toronto. A principal novidade é que o Brasil vai com equipe praticamente completa ao Canadá, sendo o campeão olímpico Cesar Cielo o único desfalque.

Por outro lado, a revelação Brandonn Pierry Almeida, de 18 anos, que bateu o recorde brasileiro dos 1.500m no Troféu Maria Lenk e também obteve vaga para Kazan nos 400m medley não vai ao Mundial adulto, em agosto, para disputar o Mundial Júnior de Cingapura, em setembro.

Também por conta do calendário, Cesar Cielo já havia indicado várias vezes que não nadaria o Pan, ainda que em nenhum momento tenha dito com todas as letras que não irá a Toronto. Agora a convocação deixa isso oficial. No lugar de Cielo, Matheus Santana deve nadar os 100m livre ao lado de Bruno Fratus.

A delegação para o Mundial tem 25 atletas, dois nomes a mais do que o grupo que foi a Barcelona, há dois anos. A maior parte do grupo se repete: Cesar Cielo, Felipe Lima, Henrique Rodrigues, João de Lucca, Leonardo de Deus, Marcelo Chierighini, Nicholas Santos, Nicolas Oliveira, Thiago Pereira, Daynara de Paula, Etiene Medeiros, Gracielle Herrmann, Jessica Cavalheiro, Joanna Maranhão, Larissa Oliveira e Manuella Lyrio.

Entre as novidades estão quatro jovens: Arthur Mendes Filho (bronze no Mundial Júnior de 2011, nadará os 100m borboleta), Luiz Altamir (revezamento 4x200m livre), Matheus Santana (recordista mundial júnior dos 100m livre, nadará o revezamento 4x100m livre) e Jhennifer da Conceição (17 anos, vai nadar peito no 4x100m medley).

Ainda na comparação com o grupo que foi a Barcelona, ficaram de fora Daniel Orzechowski, Fernando Ernesto Santos, João Luiz Gomes Junior (suspenso por doping), Vinícius Waked, Alessandra Marchioro, Beatriz Travalon e Carolina Bilich. Entraram Bruno Fratus (estava machucado em 2013), Felipe França, Guilherme Guido, Thiago Simon e Daiene Dias.

PAN – Diferente do Mundial, para o qual os atletas precisam fazer índices, para o Pan o critério de convocação era ter um dos 16 melhores índices técnicos dentre os nadadores brasileiros tanto no masculino quanto feminino. Assim, a seleção que vai a Toronto tem 32 nomes, ainda sem definição de que prova cada atleta nadará.

No feminino, foram convocadas: Beatriz Travalon, Bruna Primati, Carolina Bilich, Daiane Becker, Daiene Dias, Daynara de Paula, Etiene Medeiros, Gabrielle Roncatto, Graciele Herrmann, Jéssica Cavalheiro, Jhennifer da Conceição, Joanna Maranhão, Larissa Oliveira, Manuella Lyrio, Natália de Luccas e Pamela de Souza.

Assim, das principais nadadoras do País, só Alessandra Marchioro fica de fora do grupo, porque não obteve índices. Principal nome da nova geração, Gabrielle Roncatto vai ao Pan e também a Cingapura. Já entre os homens, o grupo é quase o mesmo do Mundial. Entram apenas Brandonn Pierry, Lucas Kanieski e Kaio Márcio, sendo os dois primeiros para nadar provas de fundo.

Os seis primeiros colocados do Maria Lenk terão técnicos compondo a comissão técnica da seleção tanto no Mundial quanto no Pan: Sesi, Corinthians, Pinheiros, Minas Tênis Clube, Unisanta. Só o Corinthians enviará dois profissionais. Para o Mundial, também foram chamados o atual e o ex-técnico pessoal de Cesar Cielo – Arilson Silva e Brett Hawke, respectivamente.