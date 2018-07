CBTE altera regras e dois brasileiros comemoram a mesma vaga no Rio-2016

A não publicação de uma alteração no regulamento que definiria os brasileiros classificados do tiro ao prato para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, está causando muita confusão. Dois rivais (e amigos) estão comemorando estarem classificados para a Olimpíada na prova de fossa olímpica, do tiro ao prato. Mas o Brasil só tem uma vaga, por convite.

A reportagem apurou que a regra inicialmente decidida e registrada era que seriam considerados os pontos obtidos em três das quatro etapas da Copa do Mundo da modalidade mais o Mundial, que está sendo disputado em Lonato (Itália). Mas, em uma reunião em Londrina (PR) no início do ano, antes da primeira etapa da corrida olímpica, a comissão técnica do tiro ao prato decidiu que seriam computados os dois melhores resultados de cada atleta durante toda a Copa do Mundo, mais o desempenho no Mundial.

A nova regra teria sido comunicada a todos os atletas, que teriam concordado com a novidade. Mas ela só foi publicada em 17 de agosto no site da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE), sem que o regulamento fosse oficialmente alterado. Ainda assim, quase um mês antes do Mundial.

Em Lonato, Rodrigo Bastos, quinto colocado no Mundial do ano passado, acertou 109 pratos na fase de classificação (de 125 possíveis). Não somou nenhum ponto porque estes são dados a partir de 111 acertos – a cada alvo atingido acima de 110 o atirador ganha um ponto na corrida olímpica brasileira.

Roberto Schmits foi melhor e acertou 115 pratos, obtendo cinco pontos. Como já tinha 15, foi a 20, enquanto que Rodrigo Bastos permaneceu com 18. Pelo Facebook, Roberto, apenas o 50.º no Mundial, postou foto comemorando a vaga com Carlo Danna, o técnico italiano da seleção. A CBTE confirma que ele vai à Olimpíada, mas a reportagem não conseguiu falar com o diretor técnico da entidade.

Rodrigo Bastos, que foi Top 10 dos dois últimos Mundiais, contesta essa decisão. Para ele, devem ser somados os resultados das três etapas de Copa do Mundo das quais participou e do Mundial. Nesta conta, ele tem um ponto a mais do que Roberto. “Foi por pouco, mas a vaga é minha”, escreveu na mesma rede social.