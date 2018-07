CBV muda regras e vôlei de praia terá mais espaço para novas duplas

A CBV decidiu mudar de forma significativa o calendário do vôlei de praia brasileiro. A principal alteração diz respeito ao Circuito Nacional, cujas etapas aconteciam sempre uma semana antes das do Circuito Banco do Brasil e serviam de qualifying para esta. Agora esse processo não existe mais.

A mudança serve, principalmente, para barrar o troca-troca de duplas durante a temporada. Isso porque as subidas de duplas do Circuito Nacional (uma espécie de segunda divisão) para os Opens do Circuito BB acontecerá ao fim de cada etapa de Open, com a soma de todos os resultados da temporada.

Segue o próprio texto da CBV: “pelo novo formato, ao fim de cada etapa do Open e do Nacional, um novo ranking único é formado. No masculino, os 12 primeiros colocados disputam automaticamente o próximo Open. Outras quatro duplas serão convidadas para a etapa, pela CBV. Já no feminino, nove duplas saem do ranking e três são convidadas. A mudança na pontuação é significativa. A dupla campeã de uma etapa do Nacional, por exemplo, faz mais pontos (260) que o quinto colocado de uma etapa Open (240)”.

Na prática, isso deve dar maior emoção a todo o circuito e também dar espaço para novas duplas, até numa forma de recompensar quem perdeu espaço por conta da criação da seleção brasileira. Assim, uma dupla que ganhar o Circuito Nacional terá privilégio sobre outra que apenas fizer figuração no Circuito BB. Mas, logicamente que o espaço para as duplas da seleção está garantido por convites.

Para o público, a mudança mais importante é a criação do “Super Praia”, que definirá as duplas campeãs brasileiras. Jogarão este torneio, em cada naipe, os cinco primeiros do ranking nacional após as nove etapas dos Opens mais três duplas convidadas pela CBV.

A primeira etapa do Circuito acontecerá em Recife (PE), no dia 29 de agosto. Até o fim deste ano serão realizadas mais quatro etapas, ficando as demais para 2014. A última delas, em Maceió (AL). O Super Praia, logo em seguida, será realizado nas areias de Salvador (BA).

NOVA DUPLA – Segundo o GloboEsporte.com, Ricardo voltará a jogar com Márcio o Circuito Brasileiro, numa opção feita por conta do patrocínio de uma empresa cearense (como Márcio). Álvaro Filho, parceiro de Ricardo na seleção, atuará com Edson Felipe.

O CIRCUITO BANCO DO BRASIL 2013/2014:

2013

1ª etapa – Recife (PE) – 29 de agosto a 1º de setembro

2ª etapa – Vitória (ES) – 19 a 22 de setembro

3ª etapa – Rio de Janeiro (RJ) – 17 a 20 de outubro

4ª etapa – Guarujá (SP) – 14 a 17 de novembro

5ª etapa – Balneário Camboriú (SC) – 5 a 8 de dezembro

2014

6ª etapa – São Luís (MA)

7ª etapa – Natal (RN)

8ª etapa – João Pessoa (PB)

9ª etapa – Maceió (AL)

SUPER PRAIA

Salvador (BA)