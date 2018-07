Cesar Cielo e Poliana Okimoto são favoritos ao Prêmio Brasil Olímpico

Acontece nesta terça-feira, em São Paulo (no Teatro Bradesco), mais uma edição do Prêmio Brasil Olímpico, organizado pelo COB, e que premia os melhores atletas olímpicos do ano de 2013. Este blog acredita que Cesar Cielo e Poliana Okimoto, que chegam como favoritos, vão levar os troféus para a natação.

O evento também vai premiar os melhores do ano em cada modalidade. Os nomes já foram anunciados e o blog também comentou um por um (olha lá!). E a opinião dos leitores? Qual é?

CESAR CIELO é, de longe, o favorito ao Prêmio Brasil Olímpico no masculino, principalmente porque conseguiu algo que poucos acreditavam que seria possível. O nadador mesmo parecia desconfiar da sua capacidade depois de operar os dois joelhos no fim do ano passado. Cielo viu o seu PRO-2016, equipe de alto rendimento idealizada por ele, chegar ao fim, trocou de treinador, deixou o Flamengo, ficou sem clube, e conseguiu superar tudo isso. Venceu os 50m livre no Mundial de Barcelona e voltou a ser o mais rápido do mundo. Ainda ganhou os 50m borboleta, outra prova que privilegia os mais velozes, só para confirmar que é o melhor.

ARTHUR ZANETTI vai atrás do bicampeonato no Prêmio Brasil Olímpico. E é exatamente isso que não faz dele o favorito. Lembrando a premiada propaganda do rúgbi (da Topper) que ironizava a Argentina que, “se manteve estável, em primeiro”, enquanto o Brasil evoluía, Zanetti não “evolui” em 2013. Já era o melhor do mundo em 2012 (foi campeão olímpico) e seguiu assim este ano. Ganhou tudo que disputou nas argolas, de Jogos Regionais e Campeonato Mundial. Pela falta de uma emoção a mais na história, perde para Cielo.

JORGE ZARIF – Mesmo sendo o mais jovem campeão mundial da história da classe Finn, entrou de bicão na festa. O lugar dele deveria ser de Robert Scheidt, que venceu pela 10.ª vez o Mundial da Laser, aos 40 anos, depois de oito anos na Star. Merecia estar entre os três melhores da temporada, mas ficou de fora porque o Mundial foi depois da divulgação da lista tríplice. Aí entrou Jorginho, que tem uma linda história. Começou o ciclo dos Jogos de Pequim competindo contra o pai, também Jorge Zarif, olímpico na Finn em 1984 e 1988, e que faleceu cedo, aos 50 anos. Inspirado no pai, foi a Londres aos 19 anos, como mais jovem brasileiro na Olimpíada. Neste ano começou a treinar com Bruno Prada, aprendeu tudo que o campeão olímpico tinha a ensinar e venceu, no mesmo ano, o Mundial Júnior (Silver) e Adulto (Gold). É azarão até por ser desconhecido do grande público.

POLIANA OKIMOTO foi responsável direta por um título histórico do Brasil, de melhor país nas maratonas aquáticas no Mundial de Barcelona. Depois de uma frustrante Olimpíada de Londres (saiu da água carregada, com hipotermia), colocou a continuidade no esporte em dúvida, e deu a volta por cima em grande estilo. No Mundial, ganhou os 10km, foi prata nos 5km e bronze na competição por equipes. Concorre por ela e por Ana Marcela Cunha, que faturou bronze nos 5km e prata nos 10km. Representa uma modalidade que ganhou cinco medalhas num Mundial que distribui 21.

RAFAELA SILVA só não é favorita porque, diferente de Poliana, que é a melhor do mundo na sua modalidade, a judoca foi “apenas” a campeã de uma das sete categorias do judô no Mundial do Rio. Lógico que o feito não é pequeno. Assim como Poliana, Rafaela fez uma Olimpíada para esquecer. Deu um golpe ilegal e foi eliminada. Saiu chorando e foi muito ofendida pelas redes sociais, vítima de racismo e homofobia. Na volta por cima, se tornou a primeira brasileira campeã mundial no judô – feito importante porque a modalidade pretende ser o carro chefe do Brasil nos Jogos do Rio. Pesa contra ela a falta de outros resultados além do Mundial. Não à toa, ela não lidera o ranking mundial – é segunda, um mínimo à frente da terceira.

YANE MARQUES é a grande zebra no Prêmio Brasil Olímpico. Depois do bronze em Londres, teve uma temporada em que ganhou a prata no Mundial, o ouro na Kremlin Cup (em Moscou) e o bronze no Torneio Campeão dos Campeões (em Doha). Terminou como quarta do ranking mundial. Um grande feito, mas muito longe do que fizeram Poliana e Rafaela. Infelizmente, também caiu de paraquedas no prêmio. A terceira concorrente deveria ser Alexandra, melhor jogadora de handebol do mundo e estrela de uma seleção que pode chegar longe no Mundial. Mas que acabou fora da premiação porque a competição ainda está rolando na Sérvia.