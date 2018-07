Cielo vence prova de estreia na temporada

Sem competir desde o José Finkel (agosto do ano passado), Cesar Cielo participou neste fim de semana de um torneio regional em Fort Lauderlale, na Florida.

Cielo venceu os 50m livre com o tempo de 22s20, o nono melhor da temporada até aqui. Bruno Fratus, por exemplo, já nadou em 21s92 neste ano.

De acordo com o Blog do Coach, Cielo teve problemas no bloco de saída e ainda sente o joelho operado. Ainda segundo Alex Pussieldi, que acompanhou a prova in loco, Cielo estreou novo modelo da fornecedora de material esportivo Jaked, que será anunciada como sua nova patrocinadora.

O brasileiro também nadou a eliminatória dos 100m borboleta para quebrar o gelo. Passou rápido os 50 metros, mas soltou na piscina de volta e foi desclassificado, novamente segundo o Blog do Coach. No domingo, não saltou para nadar os 100m livre.

No nado peito, Felipe Lima foi o segundo nos 200m em quarto nos 100m. Lima ainda faturou um ouro e duas pratas em revezamentos com a equipe Davie Nadadores.