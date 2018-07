Chegou a hora de elas voltarem?

O título mundial feminino conquistado pelo handebol feminino não foi culpa do acaso. E, apesar das muitas críticas que merece receber por conta do apoio ao esporte, o Governo Federal teve papel fundamental neste processo. Colocou Correios e Banco do Brasil para apoiar o esporte de alto rendimento, injetou dinheiro desde antes dos Jogos de Londres, e viu o resultado chegar no Mundial da Sérvia. Merece aplausos.

A opção, tratada em conjunto com o COB e a CBHb, foi ter uma seleção permanente na Áustria, no Hypo, clube hoje treinado pelo técnico da seleção, o dinamarquês Morten Soubak. Até os treinamentos do Brasil passaram a ser na Europa, onde joga a enorme maioria das jogadoras. A estratégia deu certo, mas, em algum momento, vai ser a hora de mudar neste time que está ganhando.

E é essa a cobrança das jogadoras campeãs mundiais, que deixaram isso claro em encontro com o ministro Aldo Rebelo nesta terça-feira, em Brasília. “A gente, como seleção, tem um apoio enorme, mas dentro do Brasil, em termos de liga nacional e clubes, ainda falta”, disse a goleira Babi, melhor do Mundial na posição.

“A gente tem uma base muito boa, mas acaba que quando as meninas querem uma estrutura profissional a gente ainda não tem. Acho que isso vai mudar. A gente vai receber um pouco mais de investimento para estruturar todos os clubes. Até ter mais clubes para ter uma liga mais forte”, reforçou a MVP do Mundial, a central Duda.

Jogadoras, clubes, CBHb, COB, Ministério do Esporte, patrocinadores… todos agora devem achar um difícil denominador comum. Quando será a hora desta mudança? Em que momento o incentivo será para que as melhores jogadoras do País estejam jogando no handebol brasileiro e não para que se transfiram para a Europa, em busca de intercâmbio?

As principais jogadoras parecem querer isso para ontem. Afinal, não deve ser fácil morar em cidades pequenas da Europa, longe da família, dos amigos. Por um período deve até ser legal. Depois cansa. Sem contar que muitas delas já passaram por poucas e boas. Que o diga Duda, que foi jogar na Macedônia antes de viver a melhor fase da carreira na Hungria.

A grande dúvida é: vale a pena mexer agora num time que está ganhando? Por outro lado: qual influência negativa pode recair sobre as atletas o descontentamento por continuar na Europa, sem a possibilidade de jogar no Brasil? E quem vai bancar uma Liga Nacional forte? Clubes? Quais? Pergunta que todos aqueles players citados acima vão ter que se virar para responder. Em jogo, o futuro da modalidade.