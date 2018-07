Chuva interrompe final do Mundial de Pentatlo Moderno; Yane é sétima

Texto meu para a AE

As condições climáticas voltaram a atrapalhar a realizada do Mundial de Pentatlo Moderno, em Kaoshiung, Taiwan. Nesta sexta-feira, a chuva forte que caía sobre o local das provas impediu a continuidade da final feminina do Mundial, com a presença da brasileira Yane Marques.

A competição já havia tido problemas na quarta-feira, quando um tufão passou pelo local. Na ocasião, o programado era que as eliminatórias femininas acontecessem na quarta e as masculinas na quinta. Ambas, porém, tiveram suas provas indoor (natação e esgrima) na quarta e, depois, o combinado de corrida e tiro, em local aberto, na quinta.

A final feminina desta sexta foi paralisada depois de completadas as duas primeiras etapas: natação e esgrima. A forte chuva que caía sobre Kaoshiung impediu que os cavalos se apresentassem no hipismo. Desta forma, tanto a etapa equestre quanto o combinado serão realizadas na manhã de sábado (fim da noite de sexta no Brasil), mesmo dia da final masculina.

A brasileira Yane Marques, medalhista de bronze nos Jogos de Londres, busca seu primeiro pódio em Mundiais. Ela por enquanto aparece na sétima colocação, com 2.060 pontos. A liderança é da inglesa Samantha Murray (2.164), prata na Olimpíada.