Ciclista troca terra por velódromo e estreia hoje no Mundial

O esporte olímpico brasileiro vive um dia importante nesta quarta-feira. Pela primeira vez na história, o Brasil vai participar de uma prova de um Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, tendo obtido a vaga depois de, também pela primeira vez, disputar a temporada da Copa do Mundo. A estreia será nesta quarta-feira, em Saint-Quentin-En-Yvelines, na França.

A primeira participação da delegação brasileira, composta por quatro ciclistas, é na prova de velocidade por equipes. O time conta com a presença inesperada de Hugo Osteti. Exatamente um ano atrás, o ciclista de 21 anos vencia uma prova válida para o ranking mundial no Equador. Só que no BMX. Até outubro passado, ele era um piloto da modalidade mais radical do ciclismo, disputada em terra, com rampas e muita adrenalina.

Foi quando veio o convite da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e da União Ciclística Internacional (UCI). “O tipo de trabalho físico que é realizado nesta função que estou desempenhando no ciclismo de pista, que é bem especifica, é muito parecido com o que eu sempre trabalhei no BMX”, diz Hugo, um atleta de explosão.

“Eu aceitei mudar para a pista porque gosto de novos desafios. Estava também em um momento difícil no BMX, no qual estava me envolvendo em muitos acidentes e sempre me machucava bastante, demorando meses para retornar. Conversei com a minha família, meu técnico e todos me apoiaram”, conta ele, que desde novembro faz parte da seleção, que treina fora do País – não custa lembrar: não existe velódromo no Brasil. O maior estágio de treinos foi no próprio centro de treinamento da UCI, na Suíça.

Lá moram Flávio Cipriano e Kacio Freitas, os outros dois membros do time de velocidade do Brasil. Diferentes de Hugo, porém, eles também vão participar da prova individual. Gideoni Monteiro, um ciclista que veio da estrada e que vai disputar o Omnium (uma espécie de heptatlo do ciclismo).

Hoje, Cipriano é o 31.º do ranking mundial do sprint e 29.º no Keirin, brigando pela vaga olímpica. Para ele, as linhas de corte são, respectivamente, o 26.º e 18.º lugares – os critérios são complexos de se explicar. Gideoni ocupa o 32.º lugar do ranking no Omnium e hoje a linha de corte é a 30.ª posição.