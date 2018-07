Cielo e Fratus fazem melhores tempos do mundo e mandam ‘recado para o mundo’

Seja na França, nos Estados Unidos, na Rússia ou na Austrália, o recado se não chegou está a caminho: os dois homens mais rápidos do mundo nas piscinas são do Brasil. Nesta quarta-feira, Cesar Cielo e Bruno Fratus fizeram os dois melhores tempos de 2014 para serem, respectivamente, ouro e prata no Troféu Maria Lenk, disputado no Parque Aquático do Ibirapuera, em São Paulo.

Cielo, pelo Minas, venceu com 21s39, enquanto Fratus, nadando pelo Pinheiros, completou a prova em 21s45. De longe, deixaram para trás o australiano Eamon Sullivan (21s65), o francês Florent Manaudou (21s70) e o australiano James Magnussen (21s77). Dos grandes, só Vladimir Morozov, da Rússia, ainda não nadou raspado – como os nadadores chamam a preparação específica para uma prova.

Após completarem a prova e verem seus tempos, Cielo e Fratus se abraçaram como dois amigos que alcançam um feito juntos. “Os tempos falam mais do que qualquer coisa. Fazer primeiro e segundo tempos do mundo do jeito que foram… Se fosse o Mundial eu seria ouro e o Bruno empatado em segundo. Não há mensagem melhor que essa”, comentou Cielo, depois da prova.

Derrotado no Open, no fim do ano passado, mas campeão do Maria Lenk agora, o recordista olímpico nega qualquer rivalidade com Fratus, que hoje treina na Universidade de Auburn, que formou Cielo. A disputa entre os dois é apenas nas piscinas.

“Tem rivalidade dentro da piscina com todos do bolinho: Manaudou, Morozov, Magnuessen. Todo mundo é profissional. É uma competição saudável, os dois estão satisfeitos com o que a gente fez. Todo mundo quer ganhar a prova, mas mais importante é ganhar bem. A gente quer mandar uma mensagem para o mundo: 2016 está chegando a gente está ficando cava vez melhor”, disse Cielo.

O recordista olímpico, que havia vencido o Mundial com 21s32 no ano passado, comemorou nadar pela terceira vez sem trajes tecnológicos na casa de 21s3: “Agora é começar a nadar cada vez mais para 21s3, ficar confortável nesse 21s3, não achar que foi um momento de sorte. Dá para fazer toda hora, então dá bastante confiança.”