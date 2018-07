COB marca Prêmio Brasil Olímpico para São Paulo

Texto meu para a AE

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) confirmou nesta terça-feira que o Prêmio Brasil Olímpico, principal premiação para atletas no País, será realizada este ano em São Paulo, no Teatro Bradesco, depois de mais de uma década tendo sua festa de premiação organizada no Rio. O evento está agendado para 17 de dezembro.

Segundo o COB, o motivo da mudança é celebrar os 50 anos da realização da primeira edição de Jogos Pan-americanos no Brasil, em São Paulo/1963. A capital paulista sediou o Prêmio Brasil Olímpico em 1999, quando a premiação foi criada. “A realização do Prêmio Brasil Olímpico em São Paulo é uma forma de homenagear a tradição esportiva da cidade e a realização dos Jogos Pan-americanos de 1963”, disse o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman.

No Rio, a premiação passou por diversos locais, como o auditório da Escola Naval, o Claro Hall, no Ginásio do Maracanãzinho e o Teatro do Museu de Arte Moderna (MAM). Mas a maioria das edições foi no Theatro Municipal, que sediou o evento nos últimos dois anos.

A escolha dos melhores atletas em cada modalidade e a definição dos três indicados em cada categoria, masculina e feminina, para concorrer ao Troféu Melhor Atleta do Ano, será realizada por um júri composto por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte, no início de novembro.

Esse voto terá peso de 50% na eleição final para os melhores do ano, depois de serem computados os votos do público pela internet. A votação popular terá início no dia 17 de novembro e se encerrará durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico.