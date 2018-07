Colombiano vence e brasileiros são discretos no Tour de San Luis

Depois de conquistar o terceiro lugar com Alex Correia Diniz (Funvic) no ano passado, o Brasil foi apenas discreto na edição 2014 do Tour de San Luis (Argentina), a principal volta ciclística da América Latina. De forma geral, a prova deste ano também foi menos atraente e não contou, como ano passado, com a presença do espanhol Alberto Contador.

De qualquer forma, participaram 12 equipes da ProTour a elite do ciclismo mundial. O Brasil só teve a DataRo, de Cascavel, que terminou na 11.ª colocação entre 25 equipes. Considerando apenas os sul-americanos, ficou atrás apenas da Colômbia (sexta), superando as seleções nacionais de Argentina, Chile, Uruguai e Cuba, que ocuparam as últimas colocações.

Individualmente, o melhor resultado foi de Cleberson Weber (Pere), que completou em 21.º, a 9min25s do campeão, o colombiano Nairo Quitana, da Movistar. Caio Godoi foi 31.º (segundo de sete no sub-23) e Alcides Vieira o 33.º. Cleberson ainda foi o sétimo melhor montanhista e o quarto na meta sprint.