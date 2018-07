Com dupla renovada, Brasil ‘recua’ e termina em 13º no dueto

Não há, no esporte olímpico, nenhuma modalidade em que seja tão fácil “prever” os medalhistas quanto o nado sincronizado. Como a competição é muito técnica, os resultados se repetem por anos e anos. Assim, é possível dizer com precisão quando há (ou não) uma evolução por parte de um país dentro da modalidade.

Dito isso (e é sempre necessário dizer), o Brasil deu um pequeno passo para trás na rotina técnica do dueto, primeira final do Mundial de Barcelona. Se com Nara/Nayara o País foi 12º colocado em Xangai, agora com Giovana Stephan e Lorena Molinos terminou na 13ª posição.

Como a principal dupla brasileira decidiu tirar um ano sabático, a equipe foi renovada, com uma atleta de 23 anos (Giovana) e outra de 22 (Lorena). E isso atenua bastante a queda.

O que agrava esse passo para trás é que os EUA e França, que sempre terminam entre os 12 primeiros, não mandaram dueto, o que faz a “virtual” posição brasileira ser a 15ª. Quem também passou o Brasil foi o México, que vinha terminando sempre atrás desde 2007, inclusive em Pan-Americanos, além de República Checa e Coréia do Norte.

“Uma coisa boa é que não cansamos, então agora é trabalhar muita marcação e sincronização. A coreografia livre (Com o tema ‘Verão’, das Quatro Estações, de Vivaldi) é muito vigoroso e isso é importante para uma boa apresentação. Hoje, na nossa avaliação, nadamos melhor que de manhã, mas o resultado não foi o que queríamos. Nosso objetivo hoje era ganhar do México” explicou Lorena, ao site da CBDA. Na final, ela e Giovana somaram 82.500 pontos.

Diferente de como é na Olimpíada, no Mundial são distribuídas duas medalhas de ouro no dueto (idem por equipes): na rotina técnica e na rotina livre, apesar de os medalhistas serem sempre os mesmos. Em Barcelona, a apresentação livre será na próxima terça-feira.

Antes, segunda, acontece a final da rotina técnica por equipes. O Brasil avançou à final em nono, uma evolução em relação ao antigo posto de 12ª força na modalidade.